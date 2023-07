”Hematologia este un domeniu privilegiat. În ultimii 20 de ani avem o adevărată revoluție. Față de vremurile în care eu am început hematologia, aproape totul s-a schimbat.

Bine-înțeles, rămân anumite principii, care vor rămâne permanent valabile. Dar s-au schimbat criteriile de diagnostic, s-au schimbat, mai ales, strategiile de terapie.

Dar vedeți, acest lucru nu a venit pe un teren viran. Este foarte important să pregătești momentul acesta. Pregătești, din punct de vedere al resursei umane, dar și al laboratorului.

Vorbim despre terapii țintite, aceasta este marea, marea descoperire în hematologie. Indiferent că numim imunoterapii, terapii moleculare, toate sunt terapii țintite și putem avea performanța în a diagnostica aceste ținte moleculare.

Acesta a fost prima mea prioritate când m-am întors din Statele Unite ale Americii. Am construit, aveam deja platforma făcută de prof. Berceanu, pentru mine a fost simplu să mai adaug un laborator de microbiologie moleculară. Am avut grijă să și modernizez restul laboratoarelor, de citometrie în flux, de citogenetică, dar microbiologia moleculară nu exista.

Este un laborator pe care l-am creat cu mâinile mele. Am avut șansa anilor 2004-2005, acele granturi, care erau foarte bune. Am aplicat, am câștigat câteva granturi și acei bani i-am investit în echipamente de laborator.

Dar înainte de a investi am trimis colegi pentru specializare în Germania, au stat acolo câteva luni și când s-au întors am făcut acele lucrrui cum erau în Germania.

Având aceste instrumente la îndemână, ni s-a permis să mergem în etapa a doua și să avem acces și la terapiile personalizate”, a declarat Prof. Dr. Daniel Coriu, preşedintele Colegiului Medicilor din România, doctor în științe medicale, medic primar hematologie, Directorul Centrului de Hematologie și Transplant Medular din Institutul Clinic Fundeni, în cadrul Academiei de Sănătate de la DCNews și DCMedical.

De asemenea, a mai spus prof. Coriu, ”aveam nevoie și de resursă umană calificată, pentru că hematologia, chiar dacă pare un domeniu destul de restrâns, vorbim de câteva boli, leucemii, limfoame, totuși progresele sunt uriașe. Și strategia de terapie se schimbă în fiecare an, căci în fiecare an apar noi molecule”, a continuat directorul Centrului de Hematologie.

Mai multe în video:

