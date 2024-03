Trendul cu lămâi de pe TikTok, pericol pentru animale. Nu acceptați provocarea #dogvslemon! Sabina Rusescu, vlogger: Eu o văd ca pe o tortură

Un trend controversat pe platforma de socializare TikTok a stârnit îngrijorări în rândul medicilor veterinari și iubitorilor de animale. Videoclipurile virale în care stăpânii își provoacă animalele de companie aruncându-le felii de lămâie și înregistrând reacțiile acestora au generat o serie de critici și dezbateri.

"Mi se pare un gest lipsit de omenie, eu o văd ca pe o tortură, nu ca pe ceva amuzant, ce să zic… am rămas cu mentalitatea aia de a ne amuza pe seama animalelor, suntem în preistoric cu gândirea. În ultima perioada am lăsat-o mai moale cu TikTok-ul, aveam nevoie de o pauză. Cred că ar trebui să existe reglementări mai drastice. Nu stiu dacă l-aș interzice de tot pentru că are și beneficii dacă te pui și cauți unde trebuie, doar aș interzice anumite clipuri sau tipuri de clipuri. Filtre mai multe si restricții când vine vorba de animale și copii!" a comentat pentru DC News Sabina Rusescu, vlogger și influencer.

Medicii veterinari spun că expunerea animalelor la lămâie poate provoca disconfort, iritații la nivelul gurii și stomacului și poate afecta negativ starea lor emoțională și comportamentală. În unele cazuri se ajunge și la colaps sau leșin din cauza șocului puternic la detectarea subită a gustului acru, potrivit Pet MD. Mai mult, aceste acțiuni pot crea un mediu de învățare negativ pentru animale, asociind experiența negativă cu stăpânii lor sau cu anumite situații.

#Dog vs. Lemon

Un trend viral pe TikTok, cunoscut sub hashtag-ul #DogVSLemon, a atras atenția publicului și a medicilor veterinari asupra pericolelor grave pe care le poate prezenta pentru câini. Dr. Anna Foreman, specialist în medicină veterinară, a emis un avertisment ferm cu privire la acest trend care a cucerit deja 20,1 milioane de vizualizări pe platforma de socializare.

Unul dintre videoclipurile populare sub acest hashtag, cu peste 16 milioane de vizualizări, ilustrează suferința evidențiată de un cățeluș după ce stăpânul său i-a aruncat o felie de lămâie în gură. Imaginile prezintă clar că animalul se află într-un disconfort vizibil, iar acest lucru a stârnit îngrijorarea și reacția critică a comunității online.

Dr. Foreman a declarat pentru Mirror că expunerea câinilor la lămâie poate duce la multiple probleme de sănătate și disconfort, inclusiv iritații bucale și gastrointestinale. Mai mult decât atât, aceste acțiuni pot afecta negativ starea emoțională și comportamentală a animalelor, creând un mediu de trăire negativ și de nedorit.

În fața acestui pericol, este important ca stăpânii de animale să fie conștienți de impactul pe care astfel de acțiuni îl pot avea asupra bunăstării și sănătății animalelor lor. Dr. Foreman a îndemnat oamenii să se abțină de la implicarea în acest trend și să-și concentreze eforturile în a oferi un mediu sigur și iubitor pentru prietenii lor necuvântători.

„Câinii vor mânca orice li se aruncă și tot ce este pe podea fără să gândească. Adesea nici măcar nu adulmecă sau gustă. Acest lucru poate să fie un avantaj doar dacă încerci să-i dai medicamente, pe care în mod normal nu le-ar lua de bună voie, însă poate să fie un adevărat pericol dacă îi sunt aruncate alte alimente”, spune dr. Anna, care susține că lămâile pot cauza tulburări gastro-intestinale sau semne clinice mai severe, cum ar fi colapsul.

De asemenea, medicul veterinar susține că „aruncarea alimentelor direct în gura câinelui ar putea să-i provoace sufocare, mai ales dacă bucata de mâncare este prea mare pentru a o putea înghiți”.

Ce țări au interzis TikTok. Proiect și în România

TikTok, aplicația de socializare extrem de populară, a fost în centrul unor controverse legate de legăturile sale cu China. Aceste controverse au dus la interzicerea aplicației în mai multe țări, uneori total și alteori temporar, iar în alte regiuni și state au fost impuse restricții de utilizare. Motivațiile invocate pentru aceste acțiuni includ legăturile aplicației cu China și preocupările legate de securitatea datelor personale.

În plus, în unele țări asiatice, s-a discutat despre conținutul indecent și periculos găsit pe platformă. Aceste preocupări au generat îngrijorări cu privire la impactul asupra tinerilor și la siguranța acestora în mediul online.

În iunie 2020, guvernul din India a emis o interdicție asupra TikTok, alături de alte 58 de aplicații chineze. Această decizie a survenit în contextul unei creșteri a tensiunilor dintre cele două țări, iar anul respectiv a fost marcat de un conflict intensificat, soldat cu peste 50 de morți în urma confruntărilor de-a lungul frontierei muntoase dintre cele două state cu cea mai mare populație din lume. TikTok se bucura de o popularitate considerabilă în India, estimările indicând că avea peste 150 de milioane de utilizatori în această țară, reprezentând cea mai mare piață pentru rețeaua de socializare în ceea ce privește numărul de utilizatori.

O altă țară care a interzis complet aplicația a fost statul himalayan Nepal, care a luat decizia în 2023, invocând conținut care „dezbină societatea”. Pe de altă parte, Pakistan și Indonezia au interzis temporar aplicația, iar Afganistan a interzis-o în 2022, însă userii au găsit modalități de a o accesa. De asemenea, autoritățile din Somalia anunțau în vara lui 2023 că au de gând să interzică TikTok, Telegram, dar și un site de pariuri online.

Și SUA pregătesc restricții. Camera Reprezentanților a adoptat un proiect de lege care prevede interzicerea TikTok în toate magazinele de aplicații, cu excepția cazului în care compania mamă chineză ByteDance își vinde participația în platformă. Votul a înregistrat 352 de voturi "pentru" și 65 de voturi "împotrivă". Proiectul de lege a fost trimis către Senat, unde majoritatea aparține democraților. Cu toate acestea, nu este clar care va fi rezultatul votului în Senat. Președintele Joe Biden a declarat că va semna acest proiect dacă va fi adoptat de Senat.

Urmează și la noi?

Platforma TikTok trebuie reglementată urgent, chiar în anul electoral 2024, pentru că a devenit bază de mesaje extremiste, cu popularitate în rândul tinerilor - asta susțin Lucian Romașcanu (PSD) și Rareș Bogdan (PNL).

După publicarea datelor unui sondaj național efectuat în luna martie, reacțiile nu au întârziat să apară, în special în ceea ce privește poziția partidelor politice în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din România. Conform studiului realizat de IRES la comanda inițiativei civice nonpartizane „Tinerii votează”, AUR se află pe primul loc în intenția de vot a acestui segment de vârstă, cu aproximativ 15%. Pe următoarele locuri se situează USR și PNL.

