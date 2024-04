Centrul Statelor Unite, lovit de zeci de tornade. Zeci de clădiri au fost distruse - VIDEO

Centrul Statelor Unite a fost lovit vineri de zeci de tornade. Au fost provocate pagube semnificative și au fost rănite cel puțin trei persoane, potrivit autorităților.

American Weather Services (NWS) a înregistrat peste 70 de tornade, majoritatea în jurul oraşului Omaha din Nebraska şi în apropiere de Iowa.

Imagini de la vânătorii de furtuni de la faţa locului publicate pe reţelele de socializare arată imense vârtejuri negre care mătură cerul, ridicând pământ, praf şi materiale în calea lor.

Zeci de clădiri au fost distruse în urma tornadelor. De asemenea, au fost dărâmate linii electrice și au existat trenuri deraiate.

În Elkhorn, o suburbie din Omaha, imaginile arată case distruse, acoperişuri aruncate la sol, copaci goi.



”Salvatorii continuă să verifice casele afectate şi să ofere asistenţă oricăror persoane rănite”, a scris poliţia din Omaha pe X.

Lângă orașul Lincoln, mai la sud, un hangar industrial a fost lovit de o tornada și s-a prăbușit. Aproximativ 70 de persoane care se aflau acolo au fost evacuate. Autorităţile comitatului Lancaster au transmis într-o conferință de presă că trei dintre ele sunt rănite, dar viața nu le este pusă în pericol.

NWS a publicat numeroase avertismente de tornadă vineri în mai multe state din centrul Statelor Unite. Serviciul a anunțat că fenomenul meteorologic va continuat și sâmbătă în această vastă regiune de câmpii agricole, inclusiv până în Texas.

Tornadele sunt relativ frecvente în Statele Unite, în special în zonele centrale și de sud ale regiunii, și sunt un fenomen meteorologic pe cât de impresionant, pe atât de greu de prezis, transmite agenția AFP, citată de Agerpres.

