„Ne întoarcem sau nu?”: Sirienii din Germania se gândesc la întoarcerea "acasă" după căderea regimului Assad

Reem Alali încă este șocată de vestea că regimul brutal de care a fugit acum opt ani s-a prăbușit, lăsându-i pe ea și familia sa cu sentimente care variază între extaz și neliniște. Mai mult, există un sentiment că trebuie luate decizii importante – dar poate nu chiar acum și doar cu mare prudență.

„Nu am dormit două nopți,” a spus ea luni, cu o zi după ce Bashar al-Assad, fostul dictator, a fugit din Siria în urma avansului rapid al rebelilor către capitala Damasc. „Am fost lipiți de telefoanele noastre, vorbind cu prieteni și rude sirieni, plângând și bând glühwein cu prietenii noștri germani.”

"Ne întoarcem sau nu?"

Alali și soțul ei, Amin, au „vorbit continuu între ei despre o singură întrebare mare: ne întoarcem sau nu?”, a spus ea.

Femeia de 38 de ani din Suwayda, sud-vestul Siriei, și-a pierdut tatăl, unchiul și doi veri în război și a căutat refugiu în Germania în 2016. După evenimentele uimitoare din ultimele zile, a ajuns la o concluzie: „Nu îmi voi duce copiii în Siria până când nu voi fi sigură că situația este mult mai bună.”

Această prudență a fost susținută și de trimisul special al ONU pentru Siria, Geir Pedersen, care a declarat marți jurnaliștilor că, deși mulți sirieni erau dornici să se întoarcă, prudența este esențială: „Mai există încă provocări legate de mijloacele de trai. Situația umanitară este dezastruoasă. Economia s-a prăbușit.”

Amin, în vârstă de 40 de ani, jurnalist în Siria, care acum lucrează ca tehnician într-o companie, a ajuns în Germania în 2015, fiind unul dintre numeroșii sirieni care au primit adăpost datorită deciziei Angelei Merkel de a menține deschise granițele țării pentru ei. Călătoria sa periculoasă a fost făcută cu mașina prin Turcia, cu barca până în Grecia și apoi o lună de mers pe jos din Grecia până în Germania.

El și Alali fac parte din cei aproximativ 975.000 de cetățeni sirieni care trăiesc în Germania, conform registrului central al străinilor din țară. În primele 11 luni ale acestui an, peste 72.000 de persoane din Siria au solicitat azil. Mulți dintre refugiații care au venit în 2015 au obținut acum cetățenia germană, în timp ce sute de mii de alți refugiați au un permis de ședere temporar.

„Dacă situația se va dezvolta pozitiv, mulți sirieni vor dori să se întoarcă,” a spus Tareq Alaows, purtătorul de cuvânt al politicii de refugiați din cadrul organizației Pro Asyl.

Apelurile opoziției CDU/CSU, considerate de mulți prea grăbite și insensibile, au fost deja făcute pentru a încuraja sirienii din Germania să se întoarcă acasă. Acestea au fost interpretate de analiști ca o mișcare electorală înaintea alegerilor anticipate din februarie, pe măsură ce alianța conservatoare încearcă să respingă populistii de dreapta de la Alternative für Deutschland (AfD) – care a câștigat popularitate parțial prin alimentarea anxietății legate de sosirea refugiaților sirieni.

Pe măsură ce Germania se alătură altor țări europene, precum Suedia, Italia și Marea Britanie, care au declarat că vor pune pe pauză toate cazurile de azil din Siria, Alali a spus că este ușurată că familia ei – inclusiv cei doi fii ai săi, în vârstă de șapte și zece ani, născuți în Germania – a primit un permis de ședere nelimitat acum trei ani. Ei au depus cereri pentru cetățenia germană în octombrie.

„Situația este atât de precară în Siria, nu știm ce se va întâmpla,” a spus Alali, care a lucrat ca asistent juridic în Siria și acum este asistent didactic în Potsdam, un oraș aflat la vest de Berlin. „I-am întrebat pe băieții mei – care vorbesc și scriu fluent germană și vorbesc, dar nu pot scrie în arabă – ‘Vreți să mergeți acolo?’ Ei au spus: ‘Poate pentru weekend, Mama – dar apoi vrem să ne întoarcem în Germania, acasă’.”

"Nu știu ce va aduce viitorul, dar totul este mai bine decât Assad"

Mahmoud Zamel, în vârstă de 26 de ani, din Homs, vestul Siriei, care a ajuns în Germania la 17 ani în 2015, a fost unul dintre miile de oameni care au sărbătorit căderea regimului Assad pe străzile din Berlin duminică, cu focuri de artificii și claxoane de mașini. Pentru a marca ocazia, el a pictat obrajii fiicei sale de cinci luni cu steagul sirian. Prietenii lui germani au comparat scenele euforice cu cele din momentul căderii Zidului Berlinului.

„Sper ca fiica mea să cunoască o Siria diferită de cea în care am crescut eu,” a spus Zamel, un cofetar din cartierul Neukölln din sudul Berlinului, amintindu-și cum, la 11 ani, a fost învățat să-și protejeze familia de forțele guvernamentale cu un Kalashnikov. „Am crescut într-o lume în care era interzis să rostești cuvântul ‘libertate’, chiar dacă era scris pe inimile noastre,” a spus el. „Am venit aici și brusc am putut să lăsăm cuvântul să iasă la iveală cât de tare și cât de des am vrut. Pentru asta vom fi mereu recunoscători Germaniei și lui Merkel.”

În afară de dorința de a „urmări pe al-Assad” pentru mulții sirieni uciși sub regimul său, Zamel a spus că este prea devreme pentru a face planuri pentru viitor. „Trebuie să așteptăm să vedem când va fi sigur, apoi bărbații se vor întoarce și vor începe să reconstruiască.”

Madian, în vârstă de 22 de ani, care studiază pentru examenul de Abitur (examenul final de liceu) în orașul Wittenberge, din nord-estul Germaniei, a numit căderea lui Assad „cea mai bună zi din viața mea”. El provine din Darayya, o suburbie a Damascului, care a fost scena unor lupte intense în timpul războiului civil, inclusiv masacre comise de forțele guvernamentale, considerate ulterior ca atare. Familia sa a pierdut casa într-un atac cu bombă în care tatăl său a fost grav rănit și un văr a rămas paralizat.

Acum, el a spus că speră să poată vizita țara natală în două sau trei luni. „Părinții mei, care au în jur de 40 de ani, deja vorbesc despre a se întoarce și a începe din nou, să construiască o casă nouă… Dar eu vreau mai întâi să îmi termin școala aici”, a spus Madian, vorbind despre planurile sale de a urma o carieră în IT sau medicină în Germania. De asemenea, el așteaptă aprobarea cererii pentru cetățenia germană.

Arome de patiserie cu unt, fistic și apă de trandafiri se răspândesc prin Damaskus Konditorei de pe Sonnenallee, înființată în 2016 de brutari sirieni care au fost nevoiți să fugă din Homs. În spatele tejghelei, Amin Al Shebli, în vârstă de 30 de ani, care a ajuns în Germania acum patru ani după o experiență traumatică în închisoare, a spus că, pentru prima dată în mulți ani, el și ceilalți sirieni au putut să respire și să viseze.

„Nu știu ce va aduce viitorul, dar totul este mai bine decât Assad”, a spus el, oferind gratuit dulciuri cu fistic și ciocolată vizitatorilor. „Acum sirienii pot începe să trăiască din nou, să nu se mai gândească doar cum să trăiască de la o zi la alta sau să trăiască în frică constantă și să cântărească fiecare cuvânt, pentru că toate zidurile au urechi.”

Cu toate acestea, el ar avea dificultăți în a se întoarce acasă în acest moment cu familia sa tânără, copiii având 2 și 4 ani. „Am trebui să o luăm de la zero. Ar fi greu. Va trebui să vedem”, a spus el.

Wassim, un tehnician alimentar care a ajuns în Germania într-o călătorie periculoasă cu barca împreună cu fratele său în 2015, are acum cetățenia germană și locuiește în Brandenburg cu soția sa, farmacistă, și fiul lor. El se întorcea din Siria, unde a fost martor la haosul actual și era nerăbdător să se întoarcă la familie. „Este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla, dacă va fi sigur. Stau cu sufletul la gură”, a spus el într-un mesaj vocal luni.

Alali a spus că este recunoscătoare că în țara sa adoptivă a reușit să construiască o viață care nu ar fi fost posibilă în Siria. Ea spera că Germania, „ca o țară cu o vastă experiență în distrugerea războiului și în cum să începi să gândești la o viață după aceea”, va continua să sprijine Siria în eforturile sale de a se reconstrui, conform The Guardian.

