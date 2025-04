O badantă româncă a câștigat 50.000 de euro la un loz răzuit: „Viața mea continuă cu același ritm și aceleași responsabilități”

Vasilica Popa își începe povestea cu un ton plin de emoție, mărturisind că a răzuit un bilet de loterie pe care l-a cumpărat cu doar cinci euro. Deși a obținut câteva câștiguri mici în trecut, niciodată nu se gândea că ar putea câștiga o sumă atât de mare.

„Am luat două cupoane, de cinci și trei euro, iar vinerea trecută am răzuit un bilet din seria TuttoxTutto. Când am văzut 38 în ambele coloane, abia îmi venea să cred! Am sunat-o pe vânzătoare să îi cer confirmarea. Îmi tremurau picioarele. Viața mi-a zâmbit, dar eu am sânge rece, am dormit toată noaptea și acum viața mea continuă ca de obicei”, povestește Vasilica, conform L’Arena.



Apelul acasă

Vestea câștigului a ajuns rapid și în România, unde fiul ei, în vârstă de 39 de ani, nu a putut să creadă ce auzise.

„Când mă roagă să mă întorc în România, îi spuneam mereu în glumă că mă voi întoarce doar când voi câștiga la loterie. Și iată că s-a întâmplat”, spune Vasilica, cu un zâmbet pe buze. Deși fiul său o încurajează să se întoarcă acasă, Vasilica a decis să rămână în Italia și să continue să lucreze pentru cuplul de bătrâni la care este angajată.



Probleme la bancă

În ciuda câștigului substanțial, Vasilica a întâmpinat o problemă birocratică care îi întârzie accesul la bani.

„Mi-au cerut toate documentele, inclusiv cardul de sănătate de plastic. Eu am doar cardul de hârtie și a trebuit să amân”, povestește femeia, vizibil nemulțumită de sistemul bancar.

„După ce am pierdut toate economiile din cauza falimentului unei bănci în România, prefer să mă lipsesc de bănci, dacă pot”, adaugă Vasilica, dezvăluind o experiență dureroasă din trecut.

În ciuda acestui incident neplăcut, Vasilica rămâne calmă și recunoaște că nu se va lăsa influențată de această întârziere. „Continui să muncesc. Nu îmi voi schimba stilul de viață doar pentru că am câștigat 50.000 de euro”, spune ea cu hotărâre.



Viața cotidiană nu se schimbă

Deși câștigul ar putea să o ajute să își îmbunătățească viața și să își îndeplinească visurile, Vasilica rămâne o femeie modestă.

„San Pietro di Morubio mi-a adus noroc, dar eu rămân aceeași. Viața mea continuă cu același ritm și aceleași responsabilități”, adaugă ea, subliniind faptul că norocul nu trebuie să schimbe esența unei vieți de sacrificii și muncă.

Astfel, povestea Vasilicăi Popa nu este doar despre un câștig mare, ci și despre modestia unei femei care, în ciuda succesului, rămâne fidelă muncii sale și valorilor care au ghidat-o întreaga viață.

