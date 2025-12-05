România, între anularea alegerilor și deteriorarea democrației. Răsvan Popescu, previziune pentru 2028 / video

Scriitorul și jurnalistul Răsvan Popescu și Bogdan Chirieac au discutat despre ascensiunea suveranismului în România. Analistul politic a ridicat problema „tensiunilor uriașe din societate“, care continuă după anularea alegerilor prezidențiale din anul 2024.

„E adevărat. A rămas o problemă. Nici până acum nu a apărut raportul final în legătură cu tot ce s-a întâmplat atunci, dar în mare ne putem face o idee. A fost prima dată când a apărut un fel de meteorit pe cerul politic al României, despre care nu se știa aproape nimic, și a fost pe punctul de a câștiga președinția României. Numai cu mijloace de manipulare, dar asta nu înseamnă că nu erau și destui oameni nemulțumiți“, a zis Răsvan Popescu.

„Georgescu a fost interzis la reluarea alegerilor fără să aibă o condamnare penală din partea justiției. Credeți că acesta este un atac la adresa democrației?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Lucrurile, rămânând neclare, sunt acum ca o piatră la ficat, pe care nu am scos-o definitiv și putem să vorbim de o stare nu prea sănătoasă a democrației românești“, a mai spus scriitorul.

„Dacă Georgescu ar fi fost lăsat să candideze la reluarea alegerilor, probabil că, fără intervenție rusească, ar fi câștigat“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Și cu, și fără ar fi putut să câștige. Este o situație la care nu ar trebui să ne mai întoarcem“, a mai zis Răsvan Popescu.

2028, anul decisiv pentru suveraniști

În opinia lui Răsvan Popescu, forțele suveraniste ar putea să câștige la alegerile din anul 2028, dacă actualele partide de guvernare nu vor începe să livreze bunăstare și să repornească economia.

„Suveraniștii sunt la peste 40%, inclusiv partidul doamnei Șoșoacă, ce se declară deschis pro-rusă?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„E timp ca situația asta să se schimbe. Până la alegerile următoare mai sunt trei ani. În măsura în care o guvernare de tip democratic, la fel ca aceasta, cu toate neajunsurile ei, va reuși să obțină și niște rezultate, nu doar niște tăieri, va reuși peste câțiva ani să înceapă o relansare economică, și oamenii vor vedea mai ușor că suveraniștii nu vin cu soluții reale. Ei vin cu „Nu e bine așa!“. Nu ajunge. Nu poți să guvernezi așa“, a zis Răsvan Popescu.

„În 2028 va fi nota și vom vedea ce va ieși. Dacă merge mai bine în perioada asta, probabil că nu se va întâmpla. Dacă merge prost, mă tem că da“, a mai zis scriitorul Răsvan Popescu.