Internațional

DCNews Stiri Internațional Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume
Data publicării: 19:05 05 Dec 2025

Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume
Autor: Ioan-Radu Gava

donald-trump-2_84087000 Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

În „Strategia de securitate națională a Statelor Unite ale Americii“, Donald Trump anticipează „declinul civilizaţional“ al Europei și prezintă o viziune vădit naţionalistă pentru America în lume.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a publicat vineri un document care prezintă "Strategia de securitate naţională", cu un caracter vădit naţionalist, anticipând "declinul civilizaţional" al Europei şi care pledează pentru lupta împotriva "migraţiilor în masă" şi pentru "supremaţia americană" în America Latină, consemnează France Presse și Agerpres.

"În tot ceea ce facem, punem America înainte de toate" (America First), rezumă Donald Trump într-o prefaţă a documentului de 33 de pagini, care îndeamnă la "protejarea ţării împotriva invaziilor".

Conform acestui document, actuala administraţie americană intenţionează să pună capăt "epocii în care SUA susţineau întreaga ordine mondială, precum Atlas" şi să întoarcă pagina deceniilor care au urmat celui de-al Doilea Război Mondial.

"Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin", subliniază textul noii strategii, în timp ce relaţiile între SUA şi Uniunea Europeană se acutizează pe fondul negocierilor pentru încheierea războiului declanşat de Rusia în Ucraina, fără ca aliaţii europeni ai Washingtonului să participe în mod intens la negocieri, dat fiind faptul că este vorba în cele din urmă de securitatea europeană.

NATO pregătește o flotă împotriva submarinelor rusești după ce acțiunile lui Putin în Atlanticul de Nord au alarmat aliații

Schimbări semnificative în cadrul NATO

Textul confirmă liniile generale ale politicii externe americane de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie.

Preşedinţii americani publică de obicei o prezentare strategică de acest tip la începutul fiecărui mandat. Ultima, publicată de Joe Biden în 2022, a pus accent pe obţinerea unui avantaj competitiv faţă de China şi pe descurajarea în acelaşi timp a Rusiei, considerată "periculoasă".

Noua strategie, disponibilă pe site-ul Casei Albe, anticipează schimbări semnificative în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

  • "Pierderea identităţilor naţionale" europene
  • "Este mai mult decât plauzibil ca, în cel puţin câteva decenii, membrii NATO să devină predominant non-europeni", susţine textul.
  • "Este legitimă întrebarea dacă aceştia îşi vor percepe locul în lume sau alianţa cu Statele Unite în acelaşi mod ca cei care au semnat charta organizaţiei".

Washingtonul denunţă un talmeş-balmeş de decizii europene care "subminează libertatea politică şi suveranitatea, politicile privind migraţia care transformă continentul şi creează tensiuni, cenzura libertăţii de exprimare şi reprimarea opoziţiei politice, scăderea ratei natalităţii, precum şi pierderea identităţilor naţionale (...)."

În document este exprimată dorinţa SUA ca "Europa să rămână europeană, ca aceasta să-şi recâştige încrederea în sine la nivel civilizaţional şi să abandoneze obsesia zadarnică a asfixierii normative".

Berlinul a reacţionat prompt prin intermediul ministrului său de externe, Johann Wadephul, care a declarat că Germania nu are nevoie de "sfaturi din exterior" privind "libertatea de exprimare" sau "organizarea societăţilor libere".

Documentul, care prezintă pe scurt strategia pentru Africa şi Orientul Mijlociu în doar câteva paragrafe, urmăreşte să reorienteze politica diplomatică şi militară americană în lumina evoluţiilor geopolitice globale, dar înainte de toate a intereselor nou definite de Washington.

Trump, după întâlnirea maraton a emisarilor săi cu Putin: "La tango e nevoie de doi". Urmează noi discuții decisive în Florida

"Securitatea frontierelor"

Subliniind eforturile pentru creşterea aprovizionării energetice americane, textul apreciază că "motivul istoric al Americii de a se concentra asupra Orientului Mijlociu se diminuează".

În document se face apel la "restaurarea supremaţiei americane" în America Latină şi se anunţă o "reajustare" a prezenţei militare americane în lume, "pentru a răspunde ameninţărilor urgente pe continentul nostru".

Noua strategie recomandă de asemenea "o distanţare de teatrele de operaţiuni a căror importanţă relativă pentru securitatea naţională americană a scăzut în ultimii ani sau decenii".

Referitor la China, strategia reiterează apelurile la o regiune Asia-Pacific "liberă şi deschisă", dar pune un accent mai mare pe concurenţa economică.

Japonia şi Coreea de Sud sunt chemate să facă mai mult pentru sprijinirea Taiwanului în faţa Beijingului. "Trebuie să încurajăm aceste ţări să-şi sporească cheltuielile în materie de apărare, punând accent pe capacităţile necesare pentru a descuraja adversarii" să atace insula, se arată în document.

În plus, "era migraţiei în masă trebuie să se încheie. Securitatea frontierelor este elementul principal al securităţii naţionale", afirmă documentul, în prelungirea înăspririi politicilor împotriva imigraţiei.

"Trebuie să ne protejăm ţara împotriva invaziilor, nu doar împotriva migraţiilor necontrolate, ci şi împotriva ameninţărilor transfrontaliere precum terorismul, drogurile, spionajul şi traficul de persoane", se mai spune în document.

În cadrul ultimelor decizii în politica antiimigraţie a lui Donald Trump, Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat suspendarea cererilor de "carte verde" pentru rezidenţii permanenţi sau de naturalizare din partea cetăţenilor din 19 ţări.

De asemenea, a fost redusă durata permiselor de muncă pentru mai multe categorii de imigranţi, notează AFP.

donald trump
europa
sua
american
declin civilizational
strategia nationala de securitate
