Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Data actualizării: 09:17 04 Mar 2026 | Data publicării: 08:58 04 Mar 2026

Cine l-a eliminat, de fapt, pe ayatollahul Ali Khamenei. Americanii dau din casă
Autor: Ioan-Radu Gava

Ali Khamenei. Agerpres Sursa: Agerpres

Un responsabil al Pentagonului atribuie Israelului eliminarea ayatollahului Ali Khamenei.

Un înalt responsabil al Pentagonului a atribuit marţi "operaţiunilor israeliene" eliminarea ghidului suprem iranian Ali Khamenei, reiterând că obiectivul "primar" al SUA este limitarea capacităţilor militare iraniene, potrivit France Presse și Agerpres.

Elbridge Colby, subsecretar pentru politica de apărare, a fost audiat de Comisia pentru forţele armate din Senatul SUA.

Potrivit acestui responsabil numit de preşedintele Donald Trump, operaţiunile americane în Iran sunt centrate pe "capacitatea Republicii islamice de a proiecta putere militară" împotriva SUA - în special împotriva bazelor americane din Orientul Mijlociu - dar de asemenea împotriva aliaţilor Statelor Unite în regiune şi "dincolo de aceasta".

CITEȘTE ȘI               -                Donald Trump îi spulberă orice speranță prințului moștenitor Reza Pahlavi. Ce fel de lider „ar fi mai potrivit” pentru Iran / video

Capacităţile vizate sunt "în principal forţele de rachete" ale Iranului, care - potrivit lui - "au crescut în mod semnificativ şi reprezintă o ameninţare", în timp ce marina iraniană a fost, de asemenea, vizată.

Senatorul Jack Reed, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru forţele armate din Senat, l-a întrebat de ce "primul obiectiv în această campanie a fost atacarea şi eliminarea (ayatollahului) Khamenei şi a liderilor-cheie ai regimului" în ofensiva declanşată sâmbătă.

Elbridge Colby a răspuns: "Acestea au fost operaţiuni israeliene".

Donald Trump sugerase încă de sâmbătă că SUA nu vizează o schimbare de regim în Iran, dar preşedintele american i-a îndemnat totuşi pe iranieni la revoltă în contextul înlăturării ayatollahului Khamenei.

CITEȘTE ȘI                -                EXCLUSIV Surpriză la Moscova: Ambasadorul Israelului explică de ce refuză Rusia și țările BRICS să ajute militar Iranul

