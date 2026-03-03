€ 5.0981
DCNews Stiri Doi părinți din București, arestați! Și-au obligat cei patru copii să cerșească pentru alcool, țigări și jocuri de noroc
Data actualizării: 17:10 03 Mar 2026 | Data publicării: 17:04 03 Mar 2026

Doi părinți din București, arestați! Și-au obligat cei patru copii să cerșească pentru alcool, țigări și jocuri de noroc
Autor: Iulia Horovei

cersetor cersetorie Cerșetor. Sursa foto: Freepik/ rol ilustrativ

Doi părinți au fost arestați preventiv, după ce și-au obligat cei patru copii să cerșească pe stradă. Ați doi tineri, complici, au fost plasați sub control judiciar.

Doi părinţi din Capitală au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzaţi că i-au obligat, prin ameninţări cu acte de violenţă fizică şi injurii, pe cei patru copii pe care îi aveau să cerşească pe stradă. Banii obținuți erau folosiți, printre altele, pentru cumpărarea de alcool, țigări și la jocuri de noroc.

Copiii obligați să cerșească, bătuți și jigniți de părinți

„În cauză s-a reţinut că, în perioada noiembrie 2025 - februarie 2026, inculpaţii Ş.C. şi Ş.D.M., în calitate de părinţi, prin ameninţări cu acte de violenţă fizică şi injurii, i-au determinat pe cei patru copii minori să apeleze, în mod repetat, la mila publicului pentru a cere ajutor material, în zona mai multor străzi din Sectorul 5, iar sumele de bani obţinute erau folosite de părinţii minorilor pentru achitarea chiriei imobilului unde aceştia locuiesc, pentru cumpărarea de alimente, băuturi alcoolice şi ţigări, precum şi pentru practicarea jocurilor de noroc”, a transmis, marţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

În acelaşi dosar, doi tineri sunt acuzaţi că i-au supravegheat pe copii şi i-au transportat de la locuinţă la locurile un aceştia din urmă erau determinaţi de către părinţi să cerşească. Aceștia au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Urmărirea penală este efectuată de Poliţia Sectorului 4 - Serviciul Investigaţii Criminale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, notează Agerpres.

Citește și: 

cersit
arest preventiv
violenta familie
