Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru

Atena promite sprijin împotriva "amenințărilor ilegale"

Fregata Kimon este trimisă imediat în Republica Cipru însoţită de o a doua fregată şi de o pereche de avioane de vânătoare F-16, a precizat Ministerul Apărării de la Atena. Acesta a dat asigurări că Grecia va ajuta Ciprul să facă faţă ameninţărilor şi acţiunilor ilegale de pe teritoriul său.

Ministrul apărării grec Nikos Dendias a declarat că se va deplasa marţi în Cipru.

Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper a anunţat luni că pista bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru fusese lovită de o dronă. "Este vorba de un atac cu dronă fără pilot, fiind vizată concret pista bazei de la periferia oraşului Limasol, a spus Cooper.

Ciprul deține președinția Consiliului UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni Ciprului sprijinul "colectiv, ferm şi fără echivoc" al instituţiei pe care o conduce, după atacul care a provocat "daune minore" respectivei baze britanice de pe teritoriul cipriot.

Ciprul asigură, până la 30 iunie, preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului UE.