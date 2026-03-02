Grecia trimite două fregate şi avioane militare F-16 în Cipru, unde două drone au vizat o bază britanică luni, a anunţat Ministerul grec al Apărării, într-un comunicat citat de AFP.
Fregata Kimon este trimisă imediat în Republica Cipru însoţită de o a doua fregată şi de o pereche de avioane de vânătoare F-16, a precizat Ministerul Apărării de la Atena. Acesta a dat asigurări că Grecia va ajuta Ciprul să facă faţă ameninţărilor şi acţiunilor ilegale de pe teritoriul său.
Ministrul apărării grec Nikos Dendias a declarat că se va deplasa marţi în Cipru.
Şefa diplomaţiei britanice Yvette Cooper a anunţat luni că pista bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru fusese lovită de o dronă. "Este vorba de un atac cu dronă fără pilot, fiind vizată concret pista bazei de la periferia oraşului Limasol, a spus Cooper.
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni Ciprului sprijinul "colectiv, ferm şi fără echivoc" al instituţiei pe care o conduce, după atacul care a provocat "daune minore" respectivei baze britanice de pe teritoriul cipriot.
Ciprul asigură, până la 30 iunie, preşedinţia semestrială prin rotaţie a Consiliului UE.
de Anca Murgoci