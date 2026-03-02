Criza din Orientul Mijlociu arată de ce este mai sigur să călătorești prin agenții de turism

Conflictul din Orientul Mijlociu și închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune au dus deja la anulări și suspendări de zboruri, afectând turiști din întreaga lume, inclusiv români. În aceste momente dificile, se vede cel mai clar diferența dintre o simplă rezervare și siguranța oferită de o agenție de turism.

Pentru turiștii care au apelat la agenții de turism, există sprijin real: profesioniști care monitorizează situația, caută soluții, oferă asistență și intervin pentru a identifica cele mai rapide și sigure variante de revenire acasă. Pentru cei care au rezervat pe cont propriu, fiecare anulare înseamnă ore întregi de incertitudine, apeluri fără răspuns și soluții greu de găsit într-un context deja complicat.

Alin Burcea: Agențiile de turism din România fac tot ce este posibil pentru a-și sprijini clienții

„În astfel de situații, agențiile de turism înseamnă mai mult decât bilete sau rezervări. Înseamnă responsabilitate. Înseamnă sprijin. Înseamnă garanția că nu ești singur. În aceste zile, agențiile de turism din România fac tot ce este posibil pentru a-și sprijini clienții și pentru a găsi soluții rapide, astfel încât aceștia să revină acasă în siguranță. Touroperatorii români se preocupă să le găsească soluții de cazare. Primele trei zile vor fi suportate de către touroperatori, iar noi vom urmări situația cu atenție și vom anunța în momentul în care vor începe repatrierile. Agențiile de turism comunică mereu cu turiștii”, a declarat Dr. Alin Burcea, Președintele ANAT.

Cristian Bărhălescu: ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite

”Consilierii de vacanță din agențiile de turism membre ANAT sunt în contact direct cu toți turiștii aflați în destinațiile afectate. Fiecare caz este tratat individual. Se caută soluții de rerutare, reprogramare sau întoarcere în siguranță, în funcție de evoluția situației. Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile. ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite continuu, cu agențiile de turism implicate, pe durata crizelor din anii anteriori. Turiștii afectați au contactat prin toate mijloacele de comunicare, în primul rând agențiile de turism, din primele ore ale conflictului”, subliniază Cristian Bărhălescu, Președintele Consiliului Regional Sud Est ANAT.

În același timp, ANAT este în contact permanent cu agențiile de turism și turoperatorii membri și pune umărul la efortul colectiv de centralizare a informațiilor relevante privind turiștii afectați, contribuind la transmiterea acestora către autoritățile competente, pentru a facilita adoptarea cât mai rapidă a măsurilor necesare.

Evenimentele din aceste zile confirmă un adevăr simplu: o agenție de turism vinde o călătorie dar nu numai atât - oferă siguranță, sprijin și responsabilitate, mai ales atunci când lucrurile nu merg conform planului. ANAT recomandă turiștilor români ca, în contextul actual internațional, să apeleze la agenții de turism autorizate, pentru a beneficia de suport profesionist și protecție reală.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT) rămâne alături de turiștii români și de membrii săi și va continua să contribuie activ la eforturile de sprijinire a acestora.