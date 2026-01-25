€ 5.0943
Câinii din rasa Husky Siberian, trăsături surprinzătoare care îi fac cu adevărat speciali / video
Data publicării: 19:08 25 Ian 2026

EXCLUSIV Câinii din rasa Husky Siberian, trăsături surprinzătoare care îi fac cu adevărat speciali / video
Autor: Elena Aurel

caine-husky-cute_50878700 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @wtmn

Câinii din rasa Husky Siberian sunt mai mult decât niște câini drăguți. Aceștia ascund o mulțime de trăsături surprinzătoare care îi fac să fie foarte speciali.

Sabrina Nora, crescător autorizat de Husky Siberian, a vorbit despre această rasă și a împărtășit câteva informații interesante. Ea a explicat ce fel de blană îi protejează, care sunt temperaturile pe care le preferă și ce trăsături fizice îi ajută să se adapteze la zăpadă și viscol.

„Au o blană dublă pentru a le ține de cald în momentul în care stau în zăpadă sau trec prin zăpadă mult mai înaltă și să nu înghețe firul de păr. Au o blană atât de calitativă încât gheața nu se lipește de ea. Deci ei nu vor avea bulgărași de zăpadă pe blană cum au cei din rasa Golden, de exemplu.

Preferă frigul. Nu preferă un mediu foarte cald, cum ar fi Constanța sau chiar București.

Coada este cu aspect de vulpe, purtată în continuarea spatelui sau în semilună, maximum seceră. Ce este peste seceră deja este considerată coadă de Malamut.

Fruntea nu trebuie să fie foarte dreaptă cum e de exemplu la Ciobănescul Australian pentru că altfel le-ar intra zăpadă în ochi când aleargă și ei de aceea au o frunte moderată. Deci e un stop moderat, nu e nici prea abrupt, nici prea drept. Este exact cât trebuie cât să fie aerodinamici în zăpadă și viscol, să nu le intre zăpada în ochi și să nu mai poată vedea”, a spus Sabrina Nora.

VEZI ȘI: De ce avem valuri de frig într-o lume care se încălzește. Explicația Roxanei Bojariu (ANM) / video

Rezistență foarte mare la oboseală

De asemenea, Sabrina Nora a vorbit despre raportul corp-picioare, rezistența mare la efort a câinilor din rasa Husky Siberian și despre trăsăturile care îi ajută să se descurce în zăpadă. 

„Raportul picioarelor... De ce sunt egali corp-picioare? Pentru că dacă este zăpadă foarte înaltă, ei trebuie să treacă peste ea și trebuie să fie cumva și ușori ca să nu se afunde.

Sunt foarte anduranți. Adică au o rezistență foarte mare la oboseală. Deci, dacă ne luăm un husky, nu e suficient să-l alergăm în pădure pentru că el va avea exact aceeași energie și după o oră de alergat. (...) Husky de lucru sunt de obicei alaskani, adică sunt mixați cu mai multe rase ca să fie mai înalți, mai subțiri și mai sportivi. Nu e în totalitate corect.

Sunt foarte iubitori, sunt foarte sociabili”, a spus Sabrina Nora.

„Citisem că la nivelul urechii au blănița aceasta în interior pentru a le proteja urechile de frig și de zăpadă. Ei se folosesc de această coadă stufoasă pentru a se proteja când se fac covrig”, a spus Tudor-Tim Ionescu. 

„Își acoperă nasul ca să-și recircule căldură corporală”, a spus Sabrina Nora la emisiunea DC Anima, de pe DC News și DC News TV.  

Video:

