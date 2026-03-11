€ 5.0937
Stiri

Hackeri afiliați Iranului revendică atacuri cibernetice asupra a două companii americane
Data actualizării: 20:51 11 Mar 2026 | Data publicării: 20:48 11 Mar 2026

Hackeri afiliați Iranului revendică atacuri cibernetice asupra a două companii americane
Autor: Alexandra Curtache

Hackeri afiliați Iranului revendică atacuri cibernetice asupra a două companii americane Infractori cibernetici, foto Freepik ilustrativ

O grupare de hackeri legată de Iran a revendicat miercuri pe site-ul său două atacuri cibernetice împotriva a două companii americane, furnizorul de echipamente medicale Stryker şi platforma de plăţi digitale Verifone, potrivit AFP.

Pe un cont X asociat grupării numite Handala Hack, hackerii şi-au justificat primul atac prin legăturile dintre Stryker şi Israel, grupul industrial cumpărând în 2019 o întreprindere israeliană.

Gruparea îşi prezintă această acţiune drept „represalii" după bombardarea unei şcoli primare în Minab (sudul Iranului) în 28 februarie, atac soldat cu peste 150 de morţi, potrivit autorităţilor iraniene.

Lovitura s-ar fi datorat unei erori de coordonate a armatei americane în momentul în care ţintea o bază iraniană din apropiere, potrivit rezultatelor preliminare ale unei anchete militare interne, dezvăluite miercuri de New York Times.

Într-un alt mesaj, postat de asemenea pe contul X afiliat Handala Hack, hackerii revendică şi un alt atac, de această dată împotriva companiei specializate în plăţi electronice Verifone.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 12. UE sancționează Iranul, Israelul anunță ofensivă nelimitată

Gruparea Handala Hack, considerată afiliată Iranului

Gruparea Handala Hack a devenit cunoscută la sfârşitul anului 2023. Denumită după un personaj simbol al poporului palestinian, gruparea este considerată de experţi în securitatea cibernetică drept un actor afiliat Iranului.

Aceasta atacă deseori organizaţii israeliene sau entităţi având legături cu Israelul.

De la începutul războiului, Handala şi-a înmulţit revendicările de atacuri împotriva infrastructurilor israeliene, afirmând în special că are un "acces complet" asupra camerelor de supraveghere din Ierusalim şi că a atacat staţii meteo de pe teritoriul israelian.

„Aş spune că este vorba de grupul cel mai notoriu afiliat regimului iranian", a comentat miercuri Gil Messing, responsabil cu informaţiile cibernetice în cadrul companiei israeliene Check Point.

„Noi îi urmărim de câţiva ani şi credem că operează pentru Ministerul Informaţiilor iranian, utilizând şi alte nume", a adăugat el.

Potrivit unui raport publicat la începutul anului de Google Threat Intelligence, „activităţile răuvoitoare atribuite acestui grup au constat în principal în operaţiuni de piratare urmate de divulgarea de date", iar mai pe larg în "tactici destinate să întreţină teama, incertitudinea şi îndoiala".

hackeri
atac iran
atacuri cibernetice
