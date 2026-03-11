€ 5.0937
DCNews Stiri Iranul respinge afirmațiile lui Trump privind distrugerea arsenalului său: Putem lovi orice loc dorim
Data actualizării: 21:11 11 Mar 2026 | Data publicării: 21:03 11 Mar 2026

Iranul respinge afirmațiile lui Trump privind distrugerea arsenalului său: Putem lovi orice loc dorim
Autor: Elena Aurel

drona atac aerian conflict Sursa foto: Agerpres

Iranul respinge afirmațiile SUA potrivit cărora arsenalul iranian ar fi fost distrus și avertizează că rachetele sale pot lovi orice loc pe care Teheranul îl alege.

Rachetele Iranului pot lovi „orice loc” pe care Teheranul îl alege, a afirmat miercuri președintele Parlamentului iranian, care a respins în acest fel afirmațiile SUA conform cărora capacitățile rachetelor țării ar fi fost distruse, potrivit CNN

Într-o postare pe X, Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat că lansările anterioare de rachete ale Iranului, de la începutul războiului, au avut ca scop „orbirea radarelor și sistemelor de apărare inamice” și că, prin urmare, Iranul poate acum „să țintească orice loc dorește cu un număr mai mic de rachete”.

Postarea vine după ce președintele american Donald Trump a declarat în weekend pentru ABC că „majoritatea” rachetelor și a altor arme iraniene au fost distruse.

Declarația vine și după ce Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a susținut că a lansat „cea mai intensă și mai amplă operațiune” de la începutul războiului. Iranul a susținut că atacul de peste noapte a implicat lansări de rachete, inclusiv racheta balistică cu rază lungă de acțiune - Khorramshahr, împotriva unor ținte din Israel și a unor active americane din regiune.

VEZI ȘI: Donald Trump: Nu mai există nimic de atacat în Iran. Când voi dori să se termine, se va termina

Gardienii Revoluţiei din Iran ameninţă SUA şi Israelul

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC) a ameninţat miercuri SUA şi Israelul cu un "război de uzură", în a 12-a zi a conflictului declanşat în Orientul Mijlociu după atacurile israeliano-americane asupra Iranului, potrivit AFP şi Agerpres. 

"Ei (inamicii) trebuie să ia în considerare posibilitatea să fie angajaţi într-un război de uzură pe termen lung, care va distruge întreaga economie americană, precum şi cea mondială, şi va duce la erodarea tuturor capacităţilor lor militare până la distrugerea totală", a declarat Ali Fadavi, comandantul adjunct al IRGC, la televiziunea de stat.

În acest context, publicaţia The New York Times relatează miercuri, citând înalţi oficiali din domeniul apărării SUA, că forţele iraniene şi-au adaptat tacticile în războiul cu Israelul şi SUA şi vizează din ce în ce mai mult ceea ce consideră a fi punctele slabe ale apărării americane în regiune.

Oficiali americani şi analişti militari afirmă că Iranul şi-a ajustat abordarea pe câmpul de luptă în primele 11 zile ale conflictului, direcţionându-şi atacurile asupra sistemelor americane de apărare antiaeriană şi a altor mijloace utilizate pentru protejarea forţelor şi instalaţiilor americane în Orientul Mijlociu, conform ziarului citat.

iran
sua
donald trump
conflict orientul mijlociu
rachete
