Predoiu, întâlniri-cheie în SUA. Zuckerman: E primul pas spre o relație mai puternică cu America

În acest context, fostul ambasador al Statelor Unite în România, Adrian Zuckerman, a vorbit despre rolul discuțiilor recente purtate la Washington de vicepremierul Cătălin Predoiu cu oficiali ai administrației americane.

Ar trebui să cerem Americii ceva în schimb? Adrian Zuckerman a zis: „Eu văd lucrul acesta puțin diferit. Ce s-a întâmplat astăzi a fost un lucru foarte bun pentru că România sprijină SUA în efortul împotriva acestor clerici criminali din Iran. În al doilea rând, România are de mult timp discuții cu americanii. Serviciile vorbesc între ele, oamenii din Armata Română discută cu omologii lor”.

„După cum ați văzut, a fost recent acolo președintele Nicușor Dan, care a vorbit cu președintele Trump și a participat la Consiliul de Pace. Aproximativ în aceeași perioadă a fost acolo și viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, care s-a întâlnit cu mulți secretari din departamentele Guvernului american. Au fost întâlniri foarte bune și în direcția corectă.

Ce s-a întâmplat astăzi nu trebuie neapărat să fie urmat de o cerere, dar aceste discuții trebuie să continue, pentru că toată lumea a fost supărată și a fost o greșeală, în opinia mea, când nu au fost aduse înapoi aceste trupe, aproximativ 600-800, nu știu exact numărul, care nu au fost repoziționate aici acum șase sau opt luni.

Cred însă că aici ar trebui să existe mai multe trupe permanente. După cum știți, vor fi aduse tancuri Abrams și mai multe drone. Eu cred că acesta este primul pas pentru a dezvolta relațiile dintre România și SUA la nivelul următor, la un nivel mult mai bun. Fie că se cere sau nu ceva în mod direct, asta este o discuție mai lungă, dar dialogul trebuie să continue, iar acest lucru oferă oportunitatea ca relațiile să se îmbunătățească”, a zis Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite în România, la B1 TV.



