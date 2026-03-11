COMPAS: Adrian Ionita și Valentin Vilcu, sesiune practică despre media și PR cu studenții

În cadrul discuției, studenții au lucrat pe exerciții concrete, învățând cum se construiește o secvență de cadre pentru o știre TV, alegând imagini reprezentative și stabilind încadraturile potrivite pentru a ilustra corect un subiect de actualitate.

Totodată, au simulat organizarea unui eveniment de presă, pornind de la un scenariu ipotetic: un parteneriat între FRF și o bancă, care include:

redactarea unui comunicat de presă

alegerea locației și a invitaților

crearea unui logo pentru eveniment

organizarea unui meci demonstrativ

realizarea unui rundown al întregului eveniment.

Discuția a abordat și organizarea unei conferințe de presă, de la stabilirea mesajului-cheie și alegerea tipului de media invitată, până la anticiparea întrebărilor sensibile și pregătirea mapei de presă.

De asemenea, studenții au aflat care sunt pașii esențiali pentru un eveniment reușit: alegerea locației potrivite, scenografia, logistica tehnică, organizarea interviurilor și comunicarea post-eveniment cu jurnaliștii.

A fost o întâlnire aplicată și interactivă, în care teoria s-a îmbinat cu exemple reale din domeniul media și al relațiilor publice.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/