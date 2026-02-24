Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan

Astăzi, la Universitatea Titu Maiorescu, studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca - Responsabil coaching studenți și Prof. univ. dr. Sorin Ivan - Responsabil coaching studenți.
Întâlnirea a fost una aplicată și profundă, punând accent pe capacitatea de a recunoaște presiunea emoțională, manipularea și încălcarea limitelor personale.
- Trebuie să răspund imediat, fără timp de gândire?
- Mi se cere să mă justific excesiv pentru un „nu”?
- Mi se induc vinovăția, frica sau rușinea pentru a ceda?
- Sunt împins să renunț la limite, valori sau relații importante?
- Mi se schimbă regulile sau sunt făcut să par vinovat?
- Îmi este respectat „nu”-ul fără represalii?
- Există diferențe între ceea ce mi se spune și ceea ce se face?
Discuția s-a concentrat pe identificarea semnalelor subtile de manipulare, pe importanța limitelor sănătoase și pe curajul de a lua decizii conștiente, fără presiune externă.
Totodată, cei doi coordonatori au vorbit despre iubirea de educație, despre responsabilitatea de a investi constant în propria formare, despre dorința de a evolua și despre puterea cunoașterii ca formă de libertate personală.
A fost un exercițiu despre asumare, claritate și echilibru emoțional, competențe esențiale nu doar în mediul academic, ci și în viața personală și profesională.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
de Anca Murgoci