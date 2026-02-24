€ 5.0954
|
$ 4.3231
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
DCNews COMPAS Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan
Data publicării: 19:55 24 Feb 2026

Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan
Autor: Editor Team

studenți studenți

Astăzi, la Universitatea Titu Maiorescu, studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca - Responsabil coaching studenți și Prof. univ. dr. Sorin Ivan - Responsabil coaching studenți.

Întâlnirea a fost una aplicată și profundă, punând accent pe capacitatea de a recunoaște presiunea emoțională, manipularea și încălcarea limitelor personale.


Exercițiul a provocat studenții să își adreseze întrebări esențiale precum:


- Trebuie să răspund imediat, fără timp de gândire?
- Mi se cere să mă justific excesiv pentru un „nu”?
- Mi se induc vinovăția, frica sau rușinea pentru a ceda?
- Sunt împins să renunț la limite, valori sau relații importante?
- Mi se schimbă regulile sau sunt făcut să par vinovat?
- Îmi este respectat „nu”-ul fără represalii?
- Există diferențe între ceea ce mi se spune și ceea ce se face?


Discuția s-a concentrat pe identificarea semnalelor subtile de manipulare, pe importanța limitelor sănătoase și pe curajul de a lua decizii conștiente, fără presiune externă.


Totodată, cei doi coordonatori au vorbit despre iubirea de educație, despre responsabilitatea de a investi constant în propria formare, despre dorința de a evolua și despre puterea cunoașterii ca formă de libertate personală.


A fost un exercițiu despre asumare, claritate și echilibru emoțional, competențe esențiale nu doar în mediul academic, ci și în viața personală și profesională.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan
Publicat acum 26 minute
Procurorii germani decid că apelativul Pinocchio la adresa lui Friedrich Merz nu este infracțiune
Publicat acum 42 minute
Scandal la Guvern: Cosmin Dorobanțu (ANP) a vrut să intre peste Ilie Bolojan. Jandarm: S-a terminat programul cu publicul / video
Publicat acum 46 minute
Găinușă, fază tare cu gropile. A astupat-o și a primit amendă. Dar asta nu e tot! „Zilele acestea am trăit și o nouă senzație”
Publicat acum 59 minute
Se schimbă Evaluarea Națională? Standardele noi ar putea elimina examenul de la clasa a VIII-a / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 13 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 11 ore si 39 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic”
Publicat acum 9 ore si 33 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 40 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close