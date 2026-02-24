Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan

Întâlnirea a fost una aplicată și profundă, punând accent pe capacitatea de a recunoaște presiunea emoțională, manipularea și încălcarea limitelor personale.



Exercițiul a provocat studenții să își adreseze întrebări esențiale precum:



- Trebuie să răspund imediat, fără timp de gândire?

- Mi se cere să mă justific excesiv pentru un „nu”?

- Mi se induc vinovăția, frica sau rușinea pentru a ceda?

- Sunt împins să renunț la limite, valori sau relații importante?

- Mi se schimbă regulile sau sunt făcut să par vinovat?

- Îmi este respectat „nu”-ul fără represalii?

- Există diferențe între ceea ce mi se spune și ceea ce se face?



Discuția s-a concentrat pe identificarea semnalelor subtile de manipulare, pe importanța limitelor sănătoase și pe curajul de a lua decizii conștiente, fără presiune externă.



Totodată, cei doi coordonatori au vorbit despre iubirea de educație, despre responsabilitatea de a investi constant în propria formare, despre dorința de a evolua și despre puterea cunoașterii ca formă de libertate personală.



A fost un exercițiu despre asumare, claritate și echilibru emoțional, competențe esențiale nu doar în mediul academic, ci și în viața personală și profesională.



Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



