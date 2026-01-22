Radu Leca: COMPAS, proiectul care ajută sute de studenți să descopere cea mai bună cale pentru a-și dezvolta abilitățile

„Un nou proiect european stă la baza uneia dintre cele mai importante forme de evoluție psihoemoțională, 100% reală din punct de vedere educațional, cultural și, evident, social.



COMPAS este proiectul care ajută sute de studenți să descopere cea mai bună cale pentru a-și dezvolta abilitățile și formele de comportament de care au nevoie tinerii, denumiți tineri adulți, în tot ceea ce ține de viața profesională.



Proiectul COMPAS este un proiect european 100% dedicat integrării sociale, psihoemoționale și psihocognitive în societate”, a zis Radu Leca.

Proiectul „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” – Cod SMIS 317576 – este co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027.



Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"