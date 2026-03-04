€ 5.0959
Data actualizării: 14:05 04 Mar 2026 | Data publicării: 14:00 04 Mar 2026

COMPAS: Exercițiu practic de comunicare pentru studenții Universității Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

COMPAS: Exercițiu practic de comunicare pentru studenții Universității Titu Maiorescu

Astăzi, Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan, experți în stagii de practică, au susținut o sesiune interactivă cu studenții Universității Titu Maiorescu.

Astăzi, Adrian Ioniță și Bogdan Bolojan, experți în stagii de practică, au susținut o sesiune interactivă cu studenții Universității Titu Maiorescu, dedicată dezvoltării abilităților de comunicare publică și relaționare cu presa.

Activitatea a inclus un exercițiu practic în care studenții au fost provocați să redacteze și să prezinte în fața camerei un stand-up de aproximativ un minut, pe o temă aleasă.

Pentru a recrea un context real de comunicare în situații sensibile, studenții au lucrat apoi în perechi:

• unul a interpretat rolul unui personaj public aflat într-o situație de criză,

• celălalt a fost „jurnalistul agresiv”, adresând întrebări incomode despre decizii, responsabilitate sau gestionarea situației.

„Personajele publice” au pregătit un discurs structurat (Hook → 3 puncte principale → Call to Action), iar „jurnaliștii” au formulat întrebări critice pentru a testa capacitatea de reacție și argumentare.

Prin acest exercițiu, studenții au exersat gestionarea comunicării în situații de criză, vorbitul în public și interacțiunea cu mass-media, într-un cadru practic și dinamic.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
