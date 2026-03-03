Studenții Universității Titu Maiorescu, față în față cu arta comunicării eficiente: Lecțiile lui James Ziglar

Astăzi, la Universitatea Titu Maiorescu, Gabriel Nuță-Stoica-responsabil coaching studenți și Prof. univ. dr. Sorin Ivan au vorbit cu studenții despre "Abilitățile de comunicare eficientă ale lui James Ziglar".
Mesajul esențial al întâlnirii a fost clar: Nu doar ce spui contează, ci mai ales cum spui. Conform lui Ziglar, 55% din impactul unui mesaj este dat de comunicarea nonverbală, 38% de voce și doar 7% de conținutul propriu-zis.
Discuțiile au vizat:
Controlul prezenței în fața publicului
Postura, gesturile și contactul vizual
Puterea vocii și eliminarea „umpluturilor”
Implicarea autentică a audienței
Importanța unei introduceri și a unui final puternic
Un punct important a fost frica de a vorbi în public, una dintre cele mai frecvente temeri, adesea mai intens resimțită decât frica de moarte, pentru că respingerea socială este percepută de creier ca un pericol imediat.
În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre comunicarea interpersonală, despre conexiune, leadership și responsabilitatea mesajului transmis.
Prezența și implicarea studenților arată determinare, dorință de evoluție și curajul de a ieși din zona de confort. Comunicarea eficientă nu este un talent rar, ci o competență care se construiește prin practică și disciplină.
Felicitări tuturor celor care aleg să își dezvolte vocea și încrederea!
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
de Anca Murgoci