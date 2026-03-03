Studenții Universității Titu Maiorescu, față în față cu arta comunicării eficiente: Lecțiile lui James Ziglar

Mesajul esențial al întâlnirii a fost clar: Nu doar ce spui contează, ci mai ales cum spui. Conform lui Ziglar, 55% din impactul unui mesaj este dat de comunicarea nonverbală, 38% de voce și doar 7% de conținutul propriu-zis.

Discuțiile au vizat:

Controlul prezenței în fața publicului

Postura, gesturile și contactul vizual

Puterea vocii și eliminarea „umpluturilor”

Implicarea autentică a audienței

Importanța unei introduceri și a unui final puternic

Un punct important a fost frica de a vorbi în public, una dintre cele mai frecvente temeri, adesea mai intens resimțită decât frica de moarte, pentru că respingerea socială este percepută de creier ca un pericol imediat.

În cadrul întâlnirii s-a discutat și despre comunicarea interpersonală, despre conexiune, leadership și responsabilitatea mesajului transmis.

Prezența și implicarea studenților arată determinare, dorință de evoluție și curajul de a ieși din zona de confort. Comunicarea eficientă nu este un talent rar, ci o competență care se construiește prin practică și disciplină.

Felicitări tuturor celor care aleg să își dezvolte vocea și încrederea!

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/