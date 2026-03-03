€ 5.0981
|
$ 4.3940
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0981
|
$ 4.3940
 
DCNews Sanatate Test digital pentru cancerul de col uterin. Risc maxim pentru femeile între 45-54 de ani
Data publicării: 16:10 03 Mar 2026

Test digital pentru cancerul de col uterin. Risc maxim pentru femeile între 45-54 de ani
Autor: D.C.

cancer-col-uterin

Un chestionar interactiv de autoevaluare a riscului de cancer de col uterin a fost dezvoltat de medicii din Cluj și este accesibil online. 

România se află printre țările europene cu cea mai mare incidență și mortalitate prin cancer de col uterin, cu peste 3.300 de cazuri noi și aproximativ 1.700 de decese anual. Cel mai mare număr de cazuri diagnosticate și de decese provocate de cancerul de col uterin se înregistrează în rândul femeilor cu vârste între 45 și 54 de ani. 

Evaluarea timpurie a riscului, esențială pentru prevenție și vindecare

”Cancerul de col uterin este o afecțiune care poate fi prevenită și tratată eficient dacă este descoperită la timp. Este momentul să înlocuim frica și rușinea cu acțiunea și curajul. Întârzierile în inițierea tratamentului cancerului de col uterin au fost asociate cu o scădere a ratei de supraviețuire. De aceea, evaluarea timpurie a riscului de cancer de col uterin și ghidarea corectă a pacientelor pe traseul medical sunt esențiale pentru a asigura diagnosticarea rapidă și accesul la tratament”, a declarat medicul Patriciu Achimaș-Cadariu, profesor la Institutul Oncologic Cluj Napoca.

Platforma cancercol.ro oferă informații medicale validate despre simptome, factori de risc, metode de prevenție și importanța depistării precoce a cancerului de col uterin. De asemenea, include un chestionar interactiv de autoevaluare a riscului prin care utilizatoarele pot afla dacă se încadrează într-o categorie de risc crescut și sunt încurajate să discute cu medicul lor. 

Chestionarul de evaluare a riscului de cancer de col a fost dezvoltat cu contribuția științifică a Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu și a Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman, Departamentul de Sănătate Publică, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 

În ceea ce privește nivelul de cunoștințe privind cancerul de col uterin, datele unui sondaj realizat de Institutul Național de Sănătate Publică arată o realitate îngrijorătoare: aproape jumătate dintre femei nu știu care sunt principalii factori de risc și doar 7% menționează infecția cu HPV drept cauza asociată acestei forme de cancer. 

Lipsă de informații despre cancerul de col uterin

Peste 40% dintre participante nu recunosc simptomele, multe asociindu-le doar cu dureri pelviene sau sângerări între cicluri. Aceste date subliniază cât de urgentă este nevoia de informare corectă și accesibilă pentru ca femeile să își poată proteja sănătatea.
„În cazul cancerului de col uterin, lipsa de informații clare și stigma din jurul controalelor ginecologice pot întârzia exact pașii care fac diferența între prevenție și diagnostic tardiv. Prin această platformă, ne dorim să aducem informația corectă mai aproape de femei și să le oferim instrumente simple și ușor de folosit, care să le sprijine în a-și exercita dreptul la sănătate cu încredere, nu cu teamă”, a spus Lect. Univ. Dr. Mădălina Adina Coman. 

„Prin intermediul acestei inițiative, ne dorim să transmitem un mesaj clar: sănătatea nu trebuie amânată. Platforma cancercol.ro le oferă femeilor informațiile, instrumentele și încrederea de care au nevoie pentru a acționa. Este o inițiativă care reflectă angajamentul MSD de a susține prevenția, educația și accesul echitabil la îngrijiri medicale pentru toate femeile din România”, a declarat Marcelo Pascual Morales, Director General, MSD România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
România, la masa discuţiilor privind umbrela nucleară a Franţei - Surse
Publicat acum 12 minute
Doi părinți din București, arestați! Și-au obligat cei patru copii să cerșească pentru alcool, țigări și jocuri de noroc
Publicat acum 32 minute
Sorin Grindeanu, audiat ca martor la Curtea de Apel București: Cineva s-a folosit de numele meu
Publicat acum 35 minute
318 pelerini şi turişti români au fost aduşi în ţară din Israel cu zboruri speciale Tarom. Recomandările MAE
Publicat acum 37 minute
CCIR repoziționează România pe harta economică a Amercii Latine
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Clădirea în care urma să fie ales noul lider suprem al Iranului, bombardată de SUA și Israel
Publicat acum 8 ore si 27 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 8 ore si 41 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Donald Trump, anunțul momentului despre războiul cu Iranul
Publicat acum 4 ore si 34 minute
Prima țară care vorbește despre părăsirea Consiliului Păcii înființat de Trump
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close