Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Câte cești sunt recomandate zilnic - Studiu

Cafeaua se numără printre cele mai populare băuturi din lume, cu peste 2 miliarde de cești de cafea consumate zilnic în întreaga lume.

Având în vedere nivelurile ridicate de consum de cafea, cercetările în curs investighează consecințele consumului acesteia asupra sănătății. Pe lângă faptul că este o băutură preferată, consumul de cafea poate oferi și numeroase beneficii pentru sănătate, reducând eventual mortalitatea și riscul de îmbolnăvire.

Îmbătrânirea sănătoasă se referă la procesul de menținere a bunăstării fizice, mentale și sociale pe tot parcursul vieții. De obicei, aceasta implică concentrarea pe îngrijirea preventivă și alegerea unui stil de viață sănătos, cum ar fi atenția la propriul tipar alimentar.

Cum poate contribui consumul de cafea la o îmbătrânire sănătoasă

Deși sunt încă necesare mai multe cercetări, tot mai multe dovezi evidențiază modul în care consumul de cafea poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă.

Medical News Today a analizat trei studii recente pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra rolului cafelei și a modului în care aceasta poate fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Consumul zilnic moderat de cafea ar putea încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani



Tulburările psihiatrice majore, cum ar fi depresia, tulburarea bipolară și schizofrenia, au legături cu îmbătrânirea biologică accelerată.

Experții în sănătate pot măsura acest lucru folosind markeri celulari, iar cei cu vârste biologice mai mari prezintă un risc crescut de boli legate de vârstă, declin cognitiv și mortalitate precoce.

Un studiu publicat în BMJ Mental Health în noiembrie 2025 indică faptul că un consum de 3 până la 4 cești de cafea pe zi ar putea încetini îmbătrânirea prematură, asociată de obicei cu persoanele care trăiesc cu tulburări psihiatrice majore.

„Cafeaua conține compuși bioactivi, în special acizi clorogenici (CGA) și trigonelina, care acționează ca antioxidanți, neutralizând radicalii liberi și activând căile de apărare celulară pentru a proteja ADN-ul de daunele oxidative. CGA și trigonelina probabil încetinesc scurtarea telomerilor prin reducerea stresului oxidativ și a inflamației”, a explicat Michelle Routhenstein, dieteticiană.