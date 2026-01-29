€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Câte cești sunt recomandate zilnic - Studiu
Data publicării: 08:29 29 Ian 2026

Cafeaua poate încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani. Câte cești sunt recomandate zilnic - Studiu
Autor: Doinița Manic

cafea beneficii studiu Imagine cu o ceașcă de cafea. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @elena_elizarova

Potrivit unor noi studii, cafeaua poate fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă, consumul zilnic moderat putând încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani.

Cafeaua se numără printre cele mai populare băuturi din lume, cu peste 2 miliarde de cești de cafea consumate zilnic în întreaga lume.

Având în vedere nivelurile ridicate de consum de cafea, cercetările în curs investighează consecințele consumului acesteia asupra sănătății. Pe lângă faptul că este o băutură preferată, consumul de cafea poate oferi și numeroase beneficii pentru sănătate, reducând eventual mortalitatea și riscul de îmbolnăvire.

Îmbătrânirea sănătoasă se referă la procesul de menținere a bunăstării fizice, mentale și sociale pe tot parcursul vieții. De obicei, aceasta implică concentrarea pe îngrijirea preventivă și alegerea unui stil de viață sănătos, cum ar fi atenția la propriul tipar alimentar.

Cum poate contribui consumul de cafea la o îmbătrânire sănătoasă

Deși sunt încă necesare mai multe cercetări, tot mai multe dovezi evidențiază modul în care consumul de cafea poate contribui la o îmbătrânire sănătoasă.

Medical News Today a analizat trei studii recente pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra rolului cafelei și a modului în care aceasta poate fi benefică pentru o îmbătrânire sănătoasă.

Consumul zilnic moderat de cafea ar putea încetini îmbătrânirea biologică cu 5 ani


Tulburările psihiatrice majore, cum ar fi depresia, tulburarea bipolară și schizofrenia, au legături cu îmbătrânirea biologică accelerată. 

Experții în sănătate pot măsura acest lucru folosind markeri celulari, iar cei cu vârste biologice mai mari prezintă un risc crescut de boli legate de vârstă, declin cognitiv și mortalitate precoce.

Un studiu publicat în BMJ Mental Health în noiembrie 2025 indică faptul că un consum de 3 până la 4 cești de cafea pe zi ar putea încetini îmbătrânirea prematură, asociată de obicei cu persoanele care trăiesc cu tulburări psihiatrice majore.

„Cafeaua conține compuși bioactivi, în special acizi clorogenici (CGA) și trigonelina, care acționează ca antioxidanți, neutralizând radicalii liberi și activând căile de apărare celulară pentru a proteja ADN-ul de daunele oxidative. CGA și trigonelina probabil încetinesc scurtarea telomerilor prin reducerea stresului oxidativ și a inflamației”, a explicat Michelle Routhenstein, dieteticiană.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cafea
studiu
imbatranire
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 21 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 24 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 25 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 56 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close