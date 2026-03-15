Trump și Starmer, discuții despre redeschiderea strâmtorii Ormuz blocate de Iran

Preşedintele american Donald Trump şi premierul britanic Keir Starmer au vorbit discutat duminică la telefon despre "importanţa redeschiderii strâmtorii Ormuz", în prezent blocată de Iran, a anunţat Downing Street, citat de AFP.

Liderii au discutat duminică seară despre "situaţia actuală din Orientul Mijlociu şi importanţa redeschiderii strâmtorii Ormuz pentru a pune capăt perturbărilor traficului maritim mondial, care duc la o creştere a costurilor peste tot în lume", conform unei purtătoare de cuvânt a premierului britanic.

Sâmbătă, Donald Trump a îndemnat ţările care depind de petrolul care tranzitează prin strâmtoarea Ormuz să asigure securitatea acestuia în coordonare cu Statele Unite.

"Sperăm că Franţa, China, Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii (...) vor trimite nave în regiune, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie ameninţată de o ţară complet decapitată", a afirmat preşedintele american.

Teheranul vizează strâmtoarea în represalii la atacurile israeliano-americane cu scopul de a o face impracticabilă, o strategie concepută pentru a afecta economia mondială şi a pune presiune asupra Washingtonului, pe măsură ce preţurile petrolului continuă să crească.

Keir Starmer i-a transmis, de asemenea, condoleanţe lui Donald Trump pentru militarii americani care şi-au pierdut viaţa în conflictul din Orientul Mijlociu, mai scrie AFP.

