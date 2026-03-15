Trump și Starmer, discuții despre redeschiderea strâmtorii Ormuz blocate de Iran
Data publicării: 23:49 15 Mar 2026

Trump și Starmer, discuții despre redeschiderea strâmtorii Ormuz blocate de Iran
Autor: Tiberiu Vasile

starmer trump uk sua Premierul britanic Keir Starmer (s) și președintele american Donald Trump (d). Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Donald Trump și Keir Starmer au discutat duminică despre redeschiderea strâmtorii Ormuz, blocată de Iran. Au fost luate în calcul acțiuni pentru securitatea transportului de petrol și pentru stabilitatea piețelor globale.

Preşedintele american Donald Trump şi premierul britanic Keir Starmer au vorbit discutat duminică la telefon despre "importanţa redeschiderii strâmtorii Ormuz", în prezent blocată de Iran, a anunţat Downing Street, citat de AFP.

Liderii au discutat duminică seară despre "situaţia actuală din Orientul Mijlociu şi importanţa redeschiderii strâmtorii Ormuz pentru a pune capăt perturbărilor traficului maritim mondial, care duc la o creştere a costurilor peste tot în lume", conform unei purtătoare de cuvânt a premierului britanic.

Sâmbătă, Donald Trump a îndemnat ţările care depind de petrolul care tranzitează prin strâmtoarea Ormuz să asigure securitatea acestuia în coordonare cu Statele Unite.

"Sperăm că Franţa, China,  Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii vor trimite nave"

"Sperăm că Franţa, China,  Japonia, Coreea de Sud, Regatul Unit şi alţii (...) vor trimite nave în regiune, astfel încât strâmtoarea Ormuz să nu mai fie ameninţată de o ţară complet decapitată", a afirmat preşedintele american.

Teheranul vizează strâmtoarea în represalii la atacurile israeliano-americane cu scopul de a o face impracticabilă, o strategie concepută pentru a afecta economia mondială şi a pune presiune asupra Washingtonului, pe măsură ce preţurile petrolului continuă să crească.

Keir Starmer i-a transmis, de asemenea, condoleanţe lui Donald Trump pentru militarii americani care şi-au pierdut viaţa în conflictul din Orientul Mijlociu, mai scrie AFP. 

CITEȘTE ȘI: Nave de război suplimentare în strâmtoarea Ormuz. Prima țară care răspunde la apelul lui Trump
 

Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 30 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 33 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 45 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 54 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 14 ore si 2 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 58 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 50 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close