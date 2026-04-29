Şeful NASA doreşte reincluderea lui Pluto în categoria planetelor

Decizia IAU a fost controversată încă de la început. În plus, Pluto este un obiect cosmic foarte iubit de americani, poate şi pentru că este singura planetă descoperită de un american, Clyde Tombaugh - în 1930, folosind Observatorul Lowell din Arizona. Douăzeci de ani mai târziu, numeroşi americani încă luptă împotriva deciziei IAU.

De ce nu îndeplinește Pluto criteriile de planetă

IAU a definit planetele în funcţie de trei criterii: trebuie să orbiteze în jurul Soarelui, să fie suficient de masive pentru a fi sferice şi să-şi cureţe orbita de asteroizi şi alte resturi cosmice. Pluto nu îndeplineşte cel de-al treilea criteriu, conform IAU, împărţind spaţiul din Centura Kuiper cu numeroase alte planete pitice şi asteroizi. Dar şi Pământul îşi împarte spaţiul orbital cu numeroşi asteroizi, la fel ca şi Jupiter, susţin "avocaţii" lui Pluto. Atunci de ce a fost exclusă Pluto din categoria planetelor?

Printre apărătorii lui Pluto se numără şi Isaacman, un astronaut privat miliardar şi antreprenor în domeniul tehnologiei, care a devenit şef al NASA în decembrie anul trecut.

Isaacman a depus mărturie marţi (28 aprilie) în faţa Comisiei pentru Alocări Bugetare a Senatului SUA cu privire la solicitarea bugetară a NASA pentru 2027. Chiar la sfârşitul audierii, senatorul republican Jerry Moran l-a întrebat pe administratorul NASA ce părere are despre Pluto, menţionând că Tombaugh provenea din statul natal al său, Kansas.

"Domnule senator, sunt foarte ferm de partea ideii reincluderii lui Pluto în categoria planetelor", a răspuns Isaacman. "Şi aş spune că scriem nişte lucrări chiar acum, cred, despre această poziţie pe care ne-ar plăcea să o escaladăm în interiorul comunităţii ştiinţifice pentru a reexamina această discuţie şi a ne asigura că (astronomul) Clyde Tombaugh primeşte recunoaşterea pe care o avea o dată şi pe care merită pe bună dreptate să o aibă din nou", a adăugat şeful NASA.

Cine are decizia finală

După cum arată declaraţia lui Isaacman, tot ce poate face NASA (sau orice susţinător al lui Pluto) în această chestiune este să escaladeze discuţia. Decizia finală privind statutul lui Pluto aparţine IAU, o societate globală de astronomi profesionişti care defineşte obiectele cereşti şi le atribuie nume oficiale, atât lor cât şi caracteristicilor lor de relief.

O escaladare semnificativă a avut loc în iulie 2015, când sonda spaţială New Horizons a NASA a returnat prima imagine de aproape a lui Pluto. Acele fotografii au dezvăluit o lume uimitor de diversă, cu munţi impunători, gheţari vaşti cu azot şi alte caracteristici uluitoare, inclusiv o formă de relief în formă de inimă, acum celebră, pe care oamenii de ştiinţă ai misiunii au numit-o Tombaugh Regio. Însă nu a fost suficient să înduplece IAU să-i confere lui Pluto statutul de planetă înapoi.