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Turistă în stare gravă salvată cu elicopterul de pe munte - video

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 13 Iun 2026
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elicopter smurd

Intervenţie de urgenţă pentru salvarea unei turiste care prezenta o stare de rău accentuat.

O echipă Salvamont Prahova - formația Cheia, aflată în patrulare spre Vârful Ciucas, a găsit o turista în vârstă de 55 ani, care prezenta o stare de rău accentuat (stări de vomă, spasme, lipotimie), fiind în imposibilitatea de a se deplasa. Dispeceratul Salvamont Prahova a solicitat elicopterul de la POA Brașov, în vedere transportului de urgență la spital, transmite Salvamont Prahova.

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Victimei i-a fost acordat primul ajutor medical de către salvatorii montani si medicul SMURD, apoi a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Brașov. Mulțumim echipajului elicopterului, pentru intervenția promta și excelenta colaborare, transmit salvamontiştii prahoveni. 

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