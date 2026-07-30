Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune: Noi detalii despre alimentarea cu energie a cetățenilor și marilor consumatori

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Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne pentru o perioadă în funcțiune, respectând total standardele de siguranță a echipamentelor, iar Sistemul Energetic este echilibrat, potrivit Comandamentului Energetic.

Joi, 30 iulie, a avut loc la solicitarea premierului și ministrului interimar al energie Ilie Bolojan cea de-a doua ședință din această săptămână a Comandamentului Energetic, la sediul Dispecerului Energetic Național, coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi.

În urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă, Unitatea 2 își va continua funcționarea și va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național atât timp cât evoluția debitului Dunării va permite operarea în condiții de siguranță.

Deși față de luni situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare, iar Sistemul Energetic Național este stabil și echilibrat. Toate capacitățile de producție sunt disponibile, inclusiv cele pe bază de cărbune, și pot fi utilizate în funcție de necesitățile sistemului.

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Consumul la vârf ar putea crește până la 7.800 MW

În perioada următoare, prognozele indică o creștere a gradului de solicitare a SEN, în special la vârful de consum de seară. Pentru seara de joi, 30 iulie, este prognozat un consum de aproximativ 7.200 MW. Pentru săptămâna viitoare, pe măsură ce valul de caniculă se instalează în România, consumul la vârf ar putea crește treptat până la aproximativ 7.800 MW.

Importul maxim estimat în acest scenariu este situat mult sub capacitățile de interconectare disponibile ale României. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici și a companiilor nu va fi afectată. Nici prețul energiei electrice furnizate consumatorilor casnici nu se va modifica, acesta rămânând cel prevăzut în contractele în vigoare.

În intervalele de zi, pe fondul producției ridicate de energie din surse regenerabile, România înregistrează volume importante de export. Acest profil evidențiază necesitatea echilibrării producției și consumului între intervalele diurne și vârful de seară.

Mari consumatori de energie ar putea să își reducă consumul la orele de vârf

În acest sens, va fi inițiat un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităților prin care aceștia își pot ajusta și decala programele de producție, astfel încât să reducă consumul în orele de vârf. Coordonarea va contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului și la asigurarea cu prioritate a necesarului pentru consumatorii casnici și serviciile esențiale.

În paralel, procesul de licențiere a noilor capacități de producție continuă într-un ritm accelerat. Președintele ANRE, George Niculescu, a informat că Autoritatea a organizat în această săptămână două ședințe ale Comitetului de reglementare. În ședința de marți au fost licențiate proiecte cu o capacitate cumulată de peste 325 MW, iar în ședința de joi au fost licențiate capacități suplimentare de 65 MW.

În plus, începând cu 1 august, în Sistemul Energetic Național vor intra noi capacități fotovoltaice de producție a energiei electrice, însumând aproape 300 MW, care vor contribui la acoperirea consumului național.

Sistemul Energetic Național este echilibrat și funcționează în condiții optime. Instituțiile și operatorii din sectorul energetic monitorizează permanent evoluția condițiilor hidrologice și sunt pregătiți să aplice toate măsurile necesare pentru asigurarea continuității alimentării și a funcționării în siguranță a sistemului.

La ședința Comandamentului Energetic au participat și reprezentanții Societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale (OPCOM) S.A. și ai Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Nivelul Dunării, la un minim istoric

Reamintim că Nuclearelectrica a precizat că Unitatea 1 CNE Cernavodă rămâne oprită până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță. Același lucru urma să se întâmple și cu Unitatea 2 CNE Cernavodă, însă Nuclearelectrica a precizat ieri că aceasta a vă rămâne conectata la Sistemul Energetic Național întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor, realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță.

Problemele survin ca urmare a faptului că nivelul Dunării a ajuns la valori istorice minime, iar situația actuală reprezintă un caz de forță majoră, fără precedent în ultimele decenii.

Debitul Dunării s-a aflat, marţi, la o valoare de 1.650 mc/secundă şi va coborî la începutul lunii august în jurul a 1.600 mc/secundă, informează Administraţia Naţională "Apele Române" (ANAR), într-un comunicat de presă.