Se schimbă banii: Cum ar putea arăta noile bancnote euro / video

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Se schimbă banii, iar bancnotele euro ar putea suferi modificări semnificative și o schimbare radicală de design.

Banca Centrală Europeană a prezentat cele 10 variante finaliste pentru moneda euro. BCE îi invită pe cetățenii din Uniunea Europeană să își spună părerea până pe 21 septembrie.

Noilea bancnote au fest stilizate de graficieni din întreaga Europă, iar una dintre propunerile lor ar putea să devină următorul design al bancnotelor euro.

Deși BCE a furnizat linii directoare pentru crearea designurilor, propunerile rezultate se bazează exclusiv pe interpretarea creativă a artistului. BCE nu își asumă nicio responsabilitate pentru elementele care pot fi sau nu incluse în propunerile de design selectate sau pentru faptul că oricare dintre elementele reprezentate vor apărea în modul reprezentat pe bancnotele finale, se arată pe site-ul Băncii Centrale Europene.

Se schimbă banii: Cum ar putea arăta noile bancnote euro

Aceste imagini prezintă propuneri de design pentru o posibilă serie viitoare de bancnote euro. Imaginile de mai jos pot fi utilizate numai în scopuri informative, editoriale și de reportaj.

Noile bancnote propuse se axează pe două teme, „Cultura europeană”, cu personalități precum Ludwig van Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci, și „Râuri și păsări”, dedicată biodiversității de pe continentul european.

Noile bancnote euro vor dispune de elemente de securitate mult mai avansate decât cele ectuale. De asemenea, rezistența va fi sporită.

Modelele câștigătoare vor fi decise până la sfârșitul anului viitor.

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What will the new euro banknotes look like?????



The @ecb is redesigning euro banknotes and citizens all across the EU are invited to take part in the survey to help decide on the final look.



You have time until 21 September 2026 to share your opinion: https://t.co/aLZExnw5f1 pic.twitter.com/siD7GCUciL — European Parliament (@Europarl_EN) July 29, 2026

Moneda euro, de aproape trei decenii în buzunarele europenilor. Când ar putea fi adoptată de România

Euro a fost adoptată în 1999, la 1 ianuarie, ca monedă de cont și introdusă fizic sub formă de bancnote și monede pe 1 ianuarie 2002. Aceasta reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte de integrare economică și politică din istoria modernă.

Creată pentru a consolida Piața Unică Europeană și pentru a facilita comerțul transfrontalier, monedă unică a înlocuit treptat divizele naționale ale statelor membre, eliminând riscurile de schimb valutar și costurile de tranzacție din interiorul blocului comunitar.

În prezent, euro este moneda oficială a 20 dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene - spațiu cunoscut sub denumirea de Zona Euro -, fiind utilizată zilnic de peste 350 de milioane de cetățeni. Gestionată de Banca Centrală Europeană (BCE) cu sediul la Frankfurt, moneda are ca obiectiv principal menținerea stabilității prețurilor și controlul inflației, devenind totodată un pilon central al stabilității financiare pe continent.

Pe plan internațional, euro s-a afirmat rapid ca a doua cea mai importantă valută globală, după dolarul american, reprezentând o pondere semnificativă în rezervele valutare ale băncilor centrale și în tranzacțiile financiare globale.

Dincolo de rolul său strict economic, euro funcționează ca un simbol puternic al identității și unității europene, adaptându-se continuu provocărilor moderne.

În ceea ce privește adoptarea monedei Euro în România, guvernatorul BNR Mugur Isărescu a precizat că procesul ar putea începe în 5 ani dacă programul de reducere a deficitului sub 3% funcţionează.

„Când vom reuşi să aducem deficitul bugetar la 3% şi vedeţi că nu este o treabă uşoară, începem să discutăm despre un termen. Până atunci şi inflaţia va fi marginal mai ridicată, nu avem cum să o dăm în jos. E deficitul ţării. Nu e deficitul lui X sau a lui Y. L-au făcut diverse guvernări, dar e deficitul ţării, nu? (...)

Guvernele au acţionat în numele ţării....Şi acum, ca să vă răspund şi direct, probabil că dacă programul care înseamnă aducerea deficitului sub 3% în următorii 2-3 ani funcţionează, probabil că discutăm în 5 ani despre intrarea în zona euro", a spus Mugur Isărescu, întrebat când am putea vedea trecerea României la euro.