Certificatul de atestare fiscală, disponibil aproape instant. Cine îl poate obține în 10 minute / FOTO: magnific.com @y_seleznev

Persoanele care dețin un cont în portalul online pot descărca certificatul de atestare fiscală în aproximativ 10 minute, fără să mai aștepte termenul obișnuit de emitere, care este de una sau două zile lucrătoare.

Documentul este generat direct din contul utilizatorului, ceea ce reduce timpul de așteptare pentru cei care au nevoie de certificat într-un termen scurt.

Cine poate obține certificatul de atestare fiscală fără perioada de așteptare?

Utilizatorii care au deja un cont activ în platformă pot solicita și genera certificatul de atestare fiscală online, direct din contul personal.

Dacă ai un cont în portal, poți genera certificatul de atestare fiscală direct din contul tău, fără să mai aștepți termenul obișnuit de procesare, de una sau două zile lucrătoare.

Cum poți obține certificatul dacă nu ai cont?

Persoanele care nu sunt înregistrate în portal își pot crea un cont pentru a beneficia de emiterea rapidă a documentului.

Dacă nu ai încă un cont în portal, îl poți crea pentru a obține online certificatul de atestare fiscală, fără perioada obișnuită de așteptare.

Certificatul de atestare fiscală este solicitat în numeroase proceduri administrative. Documentul este folosit în tranzacții, la înscrieri sau în cadrul diferitelor demersuri realizate la instituțiile publice.