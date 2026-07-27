Nicușor Dan și Ilie Bolojan ar putea fi obligați să depună declarații de interese financiare

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres

Parlamentarii PNL au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrității, prin care se introduce obligația depunerii unei declarații de interese financiare pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice.

Parlamentarii PNL au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrităţii prin care se introduce obligaţia depunerii unei declaraţii de interese financiare pentru toţi demnitarii şi pentru persoanele care exercită funcţii publice de autoritate, inclusiv preşedintele României, prim-ministrul, parlamentarii şi persoanele aflate în conducerea unor instituţii publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenţei sau CSM.

PNL solicită parlamentarilor să susțină amendamentul privind declarațiile de interese financiare

"PNL susține transparența și integritatea publică. Parlamentarii PNL au depus, alături de parlamentarii USR, un amendament la legea integrității prin care se introduce obligația depunerii unei declarații de interse financiare pentru toți demnitarii și pentru persoanele care exercită funcții publice de autoritate, inclusiv Președintele României, Prim-ministrul, parlamentarii și persoanele aflate în conducerea unor instituții publice importante, printre care ASF, Avocatul Poporului, BNR, Consiliul Concurenței sau CSM.

Conform amendamentului, aceste declarații vor deveni publice în termen de maximum 60 de zile de la generarea lor de către Agenția Națională de Integritate, prin platforma e-DAI.

Considerăm că România are nevoie de standarde solide de integritate și de un control eficient al conflictelor de interese. Prin urmare, PNL solicită tuturor parlamentarilor să susțină, în această sesiune extraordinară, noua lege a integrității și amendamentul privind declarațiile de interese financiare" se arată într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a PNL.

Ce este declarația de interese financiare

Declarația de interese financiare este un document prin care o persoană declară interesele sale economice și financiare care ar putea influența exercitarea funcției publice, cum ar fi participanții la societăți, funcțiile deținute în companii sau organizații și alte interese patrimoniale relevante.

Nu există, la acest moment, o obligație legală în vigoare de a publica o declarație de interese financiare.