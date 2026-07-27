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DCNews Stiri Putin: Mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii, care au aparținut Poloniei, Ungariei şi României

Putin: Mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii, care au aparținut Poloniei, Ungariei şi României

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 27 Iul 2026
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vladimir putin rusia
Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a făcut o declarație surprinzătoare despre războiul din Ucraina.

În condițiile discuțiilor cu președintele american, Donald Trump, dar și negocierilor care ar viza o pace în Ucraina, Vladimir Putin, președintele rus, nu pare pregătit să facă niciun pas înapoi, indiferent că războiul Rusiei cu Ucraina va mai dura un an, doi sau 15. 

Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vest, pământuri care au aparţinut cândva Poloniei, Ungariei şi României. Poate că nu se va întâmpla mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, 10 ani sau 15 ani, dar istoria va pune în cele din urmă lucrurile la locul lor” a declarat Vladimir Putin. 

În cadrul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse, președintele rus a mai declarat: ”A existat un singur garant al integrităţii teritoriale a Ucrainei. Acesta a fost Rusia. Dar ei au decis că este necesar, posibil şi avantajos pentru ei să declare Rusia drept duşman”. 

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