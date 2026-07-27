Inteligența Artificială: între progres și provocări. Prof. univ. dr. Mircea Duțu, la DC Edu

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rawpixel.com

Urmăriți o nouă ediție a emisiunii DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Mircea Duțu.

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul emerit al Institutului de Cercetări Juridice ”Andrei Rădulescu” al Academiei Române și președintele Universității Ecologice din București, este invitatul de luni, 27 iulie, al prof. univ. dr. Sorin Ivan, în cadrul emisiunii DC Edu, ce poate fi urmărită pe DCNews și DCNewsTV, de la ora 20:00, precum și pe Facebook și Youtube DCNews.

Emisiunea se concentrează pe subiectul educației, cercetării, cunoașterii și implicării etice în noul context, al existenței Inteligenței Artificiale.

Este Inteligența Artificială o revoluție fără precedent în istorie? Cum a schimbat AI-ul domeniul educațional, dar și rolul ei în creația științifică se numără printre subiectele de discuție de astăzi, de la ora 20:00, doar la DC Edu. Rămâneți alături de noi!