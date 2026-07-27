Mobilizare de forțe în Buzău, după ce un trecător a observat căzând un obiect luminos

Un buzoian a raportat la 112 că a observat căzând un obiect luminos. Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

A fost mobilizare de forțe în Buzău, după ce un trecător a raportat la 112 că a observat căzând un obiect luminos.

Duminică seara, pompierii buzoieni au efectuat căutări timp de mai multe ore, pe o suprafaţă de teren de aproximativ nouă hectare între Buzău şi Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 raportând că a observat căzând un obiect luminos. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje.

"A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La faţa locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic", a declarat pentru Agerpres, maior George Creţu din cadrul ISU Buzău.

Ce ar putea fi obiectul luminos observat în Buzău

Deși cel mai probabil trecătorul a crezut că ceea ce a văzut este o nouă dronă căzută pe teritoriul țării noastre, Instituţia Prefectului a transmis că este posibil ca obiectul luminos observat de acesta să fie un arc electric, ţinând cont că în zona respectivă există o reţea de înaltă tensiune.

"Căutările s-au efectuat pe o suprafaţă de nouă hectare azi-noapte şi nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o reţea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la faţa locului", a declarat prefectul judeţului, Leonard Dimian.

Trei drone neutralizate în trei zile consecutive

Reamintim că Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că sistemul de supraveghere radar al Armatei Române a detectat o dronă, duminică dimineață, dar nu în Buzău, ci la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina.

Drona a pătruns în spațiul aerian național la ora 10.08, iar cinci minute mai târziu, la ora 10.13, una dintre cele două aeronave F-16 aflate în aer a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra Mării Negre, în apele teritoriale românești, la o distanță de 12 km NE de Sulina. Precizăm că aceasta a fost a treia dronă doborâtă în spaţiul aerian al ţării noastre în ultimele zile.

"Piloții noștri au doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian românesc! În această dimineață, la 10:13, un pilot român, aflat la manșa unei aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, a doborât o a treia dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra Mării Negre", a transmis MApN, duminică, 28 iulie.

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