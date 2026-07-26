Admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" - Duminică, proba scrisă

Record absolut de candidați la UMF „Carol Davila”. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Candidaţii înscrişi la UMF "Carol Davila" din Bucureşti susţin, duminică, proba scrisă a concursului de admitere la studiile de licenţă, pentru facultăţile de medicină, medicină dentară şi farmacie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti a anunţat că anul acesta înregistrează un record absolut de candidaţi - 6.916 înscrişi pentru ocuparea celor 1.947 de locuri scoase la concurs, dintre care 1.291 sunt fără taxă şi 656 cu taxă).

Repartizarea candidaţilor pe facultăţi este următoarea:

* Facultatea de Medicină - 2.727 candidaţi (725 de locuri finanţate de la buget şi 260 cu taxă);

* Facultatea de Stomatologie - 800 candidaţi (190 la buget şi 84 cu taxă);

* Facultatea de Farmacie - 107 candidaţi (94 la buget şi 20 cu taxă).

În premieră, pentru accederea la toate programele de studiu de licenţă ale Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală admiterea din acest an se va face pe bază de dosare, fiind înscrişi 3.282 de candidaţi - 314 locuri la buget şi 260 cu taxă.

Anul acesta, 18 premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale la disciplinele biologie, fizică sau chimie au fost deja admişi în UMF "Carol Davila", fără susţinerea concursului de admitere conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

"Numărul record de candidaţi înscrişi în acest an la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti confirmă, încă o dată, încrederea de care se bucură instituţia noastră şi prestigiul academic construit prin performanţă, responsabilitate şi excelenţă, reprezentând cea mai valoroasă recunoaştere a calităţii actului educaţional şi a standardelor academice pe care universitatea le promovează.

Le transmit tuturor candidaţilor cele mai bune gânduri şi le doresc mult succes la concursul de admitere, exprimându-mi convingerea că viitoarea generaţie de studenţi ai UMF 'Carol Davila', formată într-un mediu academic de excelenţă, va continua tradiţia universităţii şi va contribui, prin profesionalism, integritate şi performanţă, la dezvoltarea medicinei româneşti şi la consolidarea unui sistem de sănătate modern, centrat pe pacient şi pe calitatea actului medical", declara, recent, rectorul Viorel Jinga.