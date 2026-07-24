Bruxellesul acuză TikTok că nu protejează suficient minorii. Platforma riscă o amendă uriașă

foto: Agerpres

Comisia Europeană acuză TikTok că nu protejează suficient conturile minorilor și avertizează că platforma riscă sancțiuni.

Bruxellesul a acuzat vineri reţeaua de socializare TikTok că nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind protecţia minorilor, creând riscuri de hărţuire cibernetică şi expunere la eventuali prădători, ceea ce ar putea duce la o amendă potenţial usturătoare, relatează AFP.

Comisia critică aplicaţia, populară în rândul tinerilor pentru videoclipurile sale ultra-scurte, pentru că a implementat setări de confidenţialitate pentru adolescenţi care nu îi protejează în mod corespunzător.

Riscuri de hărţuire cibernetică

"Conturile TikTok pentru adolescenţi au peste 50 de măsuri de confidenţialitate şi securitate configurate implicit, în conformitate cu sfaturile experţilor, din momentul în care sunt create", a răspuns un purtător de cuvânt al platformei, subliniind că aplicaţia este una dintre puţinele care interzic anumite funcţii pentru utilizatorii mai tineri, cum ar fi mesageria directă.

"Împărtăşim obiectivul de a proteja minorii online şi suntem hotărâţi să ne continuăm procesul solid de îmbunătăţire continuă", a adăugat compania, care dă asigurări că va continua să colaboreze "constructiv" cu Comisia.

TikTok, deţinută de compania chineză ByteDance, a implementat setări specifice pentru tinerii cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani pentru a-i proteja de internauţii rău intenţionaţi.

În mod implicit, conturile lor sunt setate în modul privat, cel mai protector statut, cu funcţii mai cuprinzătoare, accesibile de la vârsta de 16 ani.

Cu toate acestea, minorii îşi pot comuta conturile în modul "public" în orice moment, subliniază Bruxellesul, permiţând oricui să le vadă postările.

Acest lucru prezintă riscuri de hărţuire cibernetică şi expune utilizatorii la contacte nesolicitate, inclusiv din partea unor persoane rău intenţionate.

Chiar şi în modul privat, astfel de riscuri persistă, prin funcţii de urmărire şi liste de urmăritori, care pot permite accesul la fotografii de profil şi conturi menite să rămână private, avertizează Comisia Europeană.

Toate aceste situaţii contravin obligaţiilor care decurg din DSA (Digital Service Act), avertizează Bruxellesul, care investighează respectarea de către TikTok a acestor reguli încă din februarie 2024.

"În conformitate cu DSA, platformele accesibile minorilor trebuie să garanteze un nivel ridicat de confidenţialitate şi securitate", reaminteşte Comisia Europeană.

Ea adaugă faptul că a concluzionat "în mod preliminar" că "setările conturilor de TikTok nu îndeplinesc aceste obligaţii, deoarece expun prea mult conturile şi conţinutul utilizatorilor minori".

Bruxellesul solicită TikTok să îşi modifice setările conturilor

Prin urmare, Bruxellesul solicită TikTok să îşi modifice setările conturilor pentru a se conforma obligaţiilor sale.

Dacă nu este mulţumită, Comisia ar putea impune în cele din urmă o amendă potenţial ridicată, de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei, aşa cum este permis de DSA în cazurile de încălcare gravă.

Bruxellesul solicitase deja TikTok la începutul acestui an să elimine din interfaţa sa funcţiile despre care consideră că dau prea multă "dependenţă", ca parte a anchetei sale deschise în 2024.

Acestea sunt mecanisme care "ar putea dăuna bunăstării fizice şi mentale" a utilizatorilor, în special a minorilor, încurajându-i să deruleze conţinut şi să îşi verifice telefoanele în mod compulsiv, inclusiv noaptea. Aceasta include derularea nelimitată a conţinutului ("scrolling"), redarea automată a videoclipurilor şi notificările "push".

Aceste acţiuni fac parte dintr-o ofensivă europeană mai amplă de protejare a minorilor online.

În acest cadru, UE are în vedere introducerea unui acces treptat şi eşalonat pentru copii şi adolescenţi la platformele online pentru a proteja bunăstarea fizică şi mentală a acestora, aşa cum au recomandat experţi europeni luna aceasta.

Comisia s-a angajat să facă propuneri pe această temă "după vară", conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Acces interzis la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani. Franța ia o decizie fără precedent în Europa

