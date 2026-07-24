UPDATE / „Cel mai grav incendiu din istoria" regiunii Madrid. 19.000 de persoane, evacuate: Un bărbat este suspectat

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Cel puțin 19.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Madrid, Spania, unde autoritățile se confruntă cu cel mai grav incendiu din istoria zonei. Un bărbat a fost arestat fiind suspectat că a declanşat un incendiul.

Update:

Un bărbat a fost arestat vineri în Spania fiind suspectat că a declanşat incendiul din Avila, care a mistuit 9.000 de hectare în regiunea Castilia şi Leon, după ce a folosit utilaje agricole într-o zonă unde acest lucru era strict interzis, a anunţat Garda Civilă, au consemnat AFP şi Reuters.

În afară de respectivul bărbat, o altă persoană este anchetată sub suspiciunea de incendiere, a precizat Garda Civilă, adăugând că cei doi indivizi au provocat scântei în timpul utilizării utilajelor, ceea ce se crede că a dus la declanşarea incendiului.

Nicanor Sen, reprezentant al guvernului pentru regiunea Castilia şi Leon, a declarat presei că incendiul din provincia Avila era pe cale să fuzioneze - sau poate chiar a fuzionat deja - cu celelalte două din apropiere de Madrid, din San Martin şi Villa del Prado.

Știre inițială:

Cel puţin 19.000 de persoane au fost deja evacuate sau sunt izolate în regiunea Madrid din cauza celui mai grav incendiu din istorie în regiune, care a devastat deja 6.000 de hectare, a anunţat vineri Isabel Díaz Ayuso, preşedinta regiunii Madrid, potrivit AFP.

Pentru o regiune ca aceasta, cu o densitate mare de locuinţe şi de populaţie, este o catastrofă, a spus ea cu prilejul unei conferinţe de presă.

N-am mai trăit niciodată ceva asemănător, a adăugat ea pe când se afla la un centru de coordonare a operaţiunilor de salvare la faţa locului, subliniind că prioritatea momentului este de a salva vieţi.

Cel puţin 43 de locuinţe au fost distruse. Autorităţile nu au înregistrat niciun deces

Politiciana de dreapta a indicat pentru jurnalişti că autorităţile monitorizau 1.200 de persoane vârstnice şi că patru localităţi (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey şi Colmenar de Arroyo) erau fie deja evacuate, fie în curs de evacuare.

Am plasat în izolare (loclităţile) Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias şi Pelayos de la Presa, a adăugat Isabel Díaz Ayuso, în timp ce patru axe rutiere rămân blocate.

Până în acest moment, autorităţile nu au înregistrat niciun deces.

La capitolul pagube materiale, cel puţin 43 de locuinţe au fost distruse, a spus Isabel Díaz Ayuso, menţionând o situaţie complet neobişnuită şi catastrofică, care evoluează foarte rapid.

Pentru a încerca să aducă sub control flăcările celor două focare, cel din San Martin de Valdeiglesias şi cel din Villa del Prado, care sunt pe punctul de fuziona, potrivit prefectului regiunii Madrid, 31 de vehicule şi nouă aeronave au fost mobilizate până la această oră, a mai precizat Isabel Díaz Ayuso, conform Agerpres.

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