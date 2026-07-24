„Acest partid ar dispărea dacă ar fi anticipate, adică ar fi măturat?!” Chirieac: Vedeți că ne aude lumea... / video

Ce partid ar dispărea dacă ar fi alegeri anticipate?
Bogdan Chirieac nu a vrut să spună cu subiect și predicat ce partid ar avea cel mai mult de suferit, dar a lansat o ghicitoare și i-a provocat pe cititori să răspundă.
Iată dialogul de pe TikTok:
Anca Murgoci: Acest partid ar dispărea dacă ar fi anticipate, adică ar fi măturat?
Bogdan Chirieac: Ne aude lumea.. ne aude lumea! Ți-am zis și eu în secret.
Anca Murgoci: Și cititorii nu trebuie să știe, domnule Chirieac? Sunt cititorii noștri fideli.
Bogdan Chirieac: Chiar totul așa vrei să spunem? Nu mă refeream, de pildă, la POT, care practic a dispărut, ci la un partid tradițional. Da, există riscul ca un partid tradițional să nu dispară chiar de tot, dar să obțină un scor cu o singură cifră. Există acest risc.
Anca Murgoci: Nu știu despre cine ar putea fi vorba. Ne spun cititorii în comentarii. La ce partid s-a referit domnul Chirieac?
Bogdan Chirieac: Un partid care a fost mai dolofan, ca să spun așa, cum eram eu cu ceva timp în urmă. Există și acest risc, fi-r-ar să fie! Sondajele sunt necruțătoare. Mă refer la sondajele pe bune.
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@rodcnews Ce partid ar fi măturat dacă ar fi anticipate? Bogdan Chirieac, către Anca Murgoci: Ne aude lumea!!! www.dcnews.ro #usr #psd #pnl #pot #sos ♬ sunet original - DC News