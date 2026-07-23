Ce a vorbit Cristian Popescu Piedone cu Ciprian Ciucu la sediul Primăriei Municipiului București

Foto: Facebook Cristian Popescu Piedone

Cristian Popescu Piedone a anunțat că a avut o întâlnire cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la sediul Primăriei Capitalei.

Cristian Popescu Piedone a transmis, pe o rețea socială, că s-a întâlnit cu primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în urma căreia cei doi au convenit să colaboreze pentru susținerea proiectelor importante ale Bucureștiului.

Piedone a precizat că nu va candida la Primăria Capitalei în 2028 și că își va concentra eforturile pe consolidarea partidului PNRR și pe intrarea acestuia în Parlament.

Ce au vizat discuțiile dintre Piedone și Ciucu

Discuțiile dintre cei doi au vizat priorități precum modernizarea sistemului de termoficare, stabilizarea STB, dezvoltarea de noi parcări, eficientizarea companiilor municipale, extinderea spațiilor verzi și continuarea proiectelor de reabilitare urbană.

Ciucu și Piedone au subliniat importanța colaborării între administrațiile locale și a stabilității politice pentru implementarea proiectelor în beneficiul bucureștenilor.

Piedone: ”De aici înainte, cuvântul dat ne obligă”

”De aici înainte, cuvântul dat ne obligă. Astăzi, la sediul Primăriei Municipiului București, am avut o întâlnire de peste o oră cu primarul general Ciprian Ciucu. A fost o discuție deschisă, serioasă și fără ocolișuri, despre stabilitatea administrativă a Capitalei și despre proiectele pe care bucureștenii nu mai au timp să le aștepte.

Am stabilit să ne sprijinim politic reciproc pentru realizarea acelor proiecte care pot produce o schimbare reală în viața oamenilor. Nu este un cec în alb și nu este o înțelegere ascunsă. Este un angajament politic asumat, bazat pe respect, responsabilitate și cuvântul dat.

I-am transmis primarului general că, în 2028, nu voi candida la Primăria Capitalei. PNRR va merge mai departe împreună cu consilieri excluși din PUSL, și care se vor alătura proiectului nostru politic.

La rândul său, primarul general a înțeles că proiectul meu politic are o altă direcție: consolidarea Partidului Naționalist Reformarea României și intrarea PNRR în Parlament.

Potrivit celei mai recente cercetări interne, PNRR se află în București la aproximativ 28%. Este un rezultat care ne obligă să fim și mai serioși, și mai echilibrați, și mai pregătiți. În 2028, partidul nostru poate avea o reprezentare consistentă în Consiliul General al Municipiului București, capabilă să ofere primarului general stabilitatea necesară pentru proiectele bune și să împiedice blocajele provocate de interese politice mărunte”, a scris Cristian Popescu Piedone.

Piedone: ”I-am spus direct asta domnului Ciprian Ciucu”

Cristian Popescu Piedone a declarat că i-a transmis lui Ciprian Ciucu că își va respecta angajamentele dacă și primarul general își va respecta promisiunile față de bucureșteni.

”I-am spus direct domnului Ciprian Ciucu: Dacă dumneavoastră vă țineți cuvântul față de bucureșteni și față de înțelegerea noastră, mi-l voi ține și eu!

Bucureștiul are nevoie de stabilitate, dar nu de o stabilitate a fotoliilor. Are nevoie de stabilitatea proiectelor, a investițiilor și a deciziilor administrative luate în interesul cetățeanului.

Primul subiect important al discuției a fost termoficarea. Este una dintre cele mai grave și mai urgente probleme ale Capitalei. Am convenit că fiecare trebuie să pună umărul, cu toate mijloacele administrative și politice pe care le are, pentru ca lucrările să avanseze și pentru ca bucureștenii să nu mai intre în fiecare iarnă cu teama că vor rămâne fără apă caldă și căldură.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, i-a transmis primarului general mulțumiri pentru implicarea în proiectele de reabilitare și modernizare din cartierul 13 Septembrie. Ciprian Ciucu a înțeles nevoile zonei și a accelerat demersurile necesare pentru ca lucrările de reparații stradale, refacere și modernizare urbană să avanseze într-un ritm susținut.



Următorul obiectiv este cvartalul din zona Panduri – Tudor Vladimirescu, unde sunt necesare atât soluții pentru alimentarea cu apă caldă și căldură, cât și lucrări ample de reabilitare și modernizare urbană. Oamenii din zonă așteaptă intervenții coordonate, termene clare și lucrări făcute temeinic, care să rezolve problemele de infrastructură și să ridice standardul de viață al comunității.



Am discutat și despre stabilizarea Societății de Transport București, un serviciu esențial pentru funcționarea Capitalei. STB trebuie să rămână alături de bucureșteni, să le asigure un transport public sigur, predictibil și accesibil, dar, în același timp, să își ridice standardele de calitate, eficiență și respect față de călători. I-am transmis primarului general Ciprian Ciucu că îi sunt alături în toate demersurile serioase prin care STB poate fi consolidată, modernizată și transformată într-un serviciu public la nivelul așteptărilor unui oraș european.



Am convenit, împreună cu primarul general Ciprian Ciucu, că Bucureștiul are nevoie de o strategie clară pentru parcări, pusă în aplicare prin Compania Municipală Parking București. Capitala are nevoie de locuri noi de parcare, construite în special pe verticală, prin parcări supraetajate, așa cum se întâmplă deja în marile orașe europene.

Spațiul Bucureștiului este limitat și trebuie folosit inteligent, astfel încât trotuarele, zonele dintre blocuri și suprafețele care pot deveni spații verzi să nu mai fie ocupate haotic de autoturisme. Parking București trebuie să aibă un rol activ în dezvoltarea acestor soluții, nu să se limiteze la administrarea locurilor deja existente.



Am analizat și situația Companiei Municipale Eco Igienizare București, care are un rol esențial în protejarea sănătății orașului. Deratizarea, dezinsecția și dezinfecția nu pot fi tratate superficial. Bucureștenii au dreptul la străzi, parcuri și cartiere curate, în care sănătatea lor și a copiilor lor să nu fie pusă în pericol.



Celelalte companii municipale și structuri aflate în subordinea Primăriei Capitalei au fost, de asemenea, discutate. Primarul general a recunoscut că acestea pot și trebuie să ofere mai mult. Am convenit să lucrăm împreună pentru eficientizarea lor și pentru aducerea serviciilor la standardele pe care bucureștenii le așteaptă și le merită.



Nu putem cere oamenilor taxe, disciplină și răbdare, în timp ce instituțiile le oferă întârzieri, explicații și rezultate sub nivelul așteptărilor. Standardul administrației trebuie ridicat, iar performanța trebuie măsurată prin ceea ce se vede în stradă, nu prin ceea ce se scrie în rapoarte.

Primarul general a ținut să îi mulțumească primarului Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, pentru inițiativele care au început deja să se materializeze prin colaborarea dintre Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului București.



Ciprian Ciucu a apreciat faptul că viziunea primarului Sectorului 5 este orientată către cetățeni și a considerat că acest model de cooperare administrativă ar trebui urmat și de ceilalți primari de sector. Bucureștiul nu poate funcționa atunci când primăriile se luptă între ele.

Poate funcționa numai atunci când instituțiile colaborează și pun interesul oamenilor deasupra culorii politice.



Am stabilit și o direcție comună privind extinderea spațiilor verzi. Fiecare suprafață de asfalt care poate fi transformată într-un spațiu verde trebuie analizată și valorificată. Bucureștiul are nevoie urgentă de mai mulți copaci, de parcuri îngrijite și de zone în care oamenii să poată respira.

Întâlnirea de astăzi nu rezolvă peste noapte problemele Capitalei. Dar înlătură un obstacol important și deschide o etapă nouă, în care colaborarea poate înlocui conflictul, iar proiectele pot înlocui declarațiile.



Am trecut un hop. De aici înainte, cerul este limita, cu o singură condiție: fiecare să își țină cuvântul. Domnule primar general, dacă vă țineți cuvântul, mi-l voi ține și eu!

Pentru București. Pentru stabilitate. Pentru oameni.

Cu respect,

Cristian Popescu Piedone

Președintele Partidului Naționalist Reformarea României”, a scris Cristian Popescu Piedone, pe o rețea socială.

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