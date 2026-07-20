Grindeanu, despre o colaborare cu AUR: Am văzut încercările de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus / video

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat astăzi dacă excluderea unei colaborări cu AUR reprezintă doar poziția actuală a partidului sau dacă poate garanta că până în 2028 nu va exista o alianță între cele două formațiuni.

Sorin Grindeanu a spus că mesajul transmis anterior a fost interpretat greșit și că poziția sa a rămas aceeași.

„Dacă aș fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situație. Am văzut încercările de săptămâna trecută de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. Am spus așa: Respect votanții partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înțeleagă că e nevoie de soluții la problemele de zi cu zi și nu de populism. Fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covărșitor, e populism”, a spus liderul PSD.

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Grindeanu a explicat că problema nu este reprezentată de electoratul AUR, este reprezentată de actualii lideri ai formațiunii. Potrivit acestuia, lipsa de încredere reprezintă principalul obstacol în calea unei colaborări la nivel guvernamental. El și-a argumentat poziția prin exemple care, în opinia sa, demonstrează lipsa de consecvență în acțiunile politice ale liderilor AUR.

„Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR din cauza credibilității unora dintre liderii AUR. Nu pot să am încredere în acești lideri care o dată votează, și bine au făcut, ca Bolojan să plece acasă și o dată decid să iasă din sală ca să-l țină pe Bolojan pe perfuzii”, mai susține Sorin Grindeanu.

Grindeanu a invocat și un alt motiv pentru care spune că PSD nu poate colabora cu AUR în actualele condiții. Acesta consideră că liderii partidului nu și-au clarificat pozițiile în raport cu valorile europene.

„În plus, liderii AUR au în continuare probleme să-și clarifice, din punctul meu de vedere, poziții care sunt în contradicție cu normele și valorile europene. Atâta timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare”, a spus Sorin Grindeanu.