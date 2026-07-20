Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Politica Personalități politice Grindeanu, despre o colaborare cu AUR: Am văzut încercările de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus / video

Grindeanu, despre o colaborare cu AUR: Am văzut încercările de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus / video

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 20 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
sorin grindeanu psd
Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Agerpres

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a fost întrebat astăzi dacă excluderea unei colaborări cu AUR reprezintă doar poziția actuală a partidului sau dacă poate garanta că până în 2028 nu va exista o alianță între cele două formațiuni.

Sorin Grindeanu a spus că mesajul transmis anterior a fost interpretat greșit și că poziția sa a rămas aceeași.

„Dacă aș fi făcut altceva, eu cred că eram într-o altă situație. Am văzut încercările de săptămâna trecută de a se răstălmăci vorbele pe care le-am spus. Am spus așa: Respect votanții partidelor, inclusiv pe cei ai AUR. Îmi doresc ca o parte dintre ei să înțeleagă că e nevoie de soluții la problemele de zi cu zi și nu de populism. Fiindcă ceea ce primesc în acest moment, într-un procent covărșitor, e populism”, a spus liderul PSD.

CITEȘTE ȘI: Comisie de criză la Parlament. Propunerea lui Grindeanu pentru deblocarea problemelor urgente ale statului / video

Grindeanu a explicat că problema nu este reprezentată de electoratul AUR, este reprezentată de actualii lideri ai formațiunii. Potrivit acestuia, lipsa de încredere reprezintă principalul obstacol în calea unei colaborări la nivel guvernamental. El și-a argumentat poziția prin exemple care, în opinia sa, demonstrează lipsa de consecvență în acțiunile politice ale liderilor AUR. 

„Mai departe însă, am spus că în acest moment îmi este greu să îmi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR din cauza credibilității unora dintre liderii AUR. Nu pot să am încredere în acești lideri care o dată votează, și bine au făcut, ca Bolojan să plece acasă și o dată decid să iasă din sală ca să-l țină pe Bolojan pe perfuzii”, mai susține Sorin Grindeanu. 

Grindeanu a invocat și un alt motiv pentru care spune că PSD nu poate colabora cu AUR în actualele condiții. Acesta consideră că liderii partidului nu și-au clarificat pozițiile în raport cu valorile europene.

„În plus, liderii AUR au în continuare probleme să-și clarifice, din punctul meu de vedere, poziții care sunt în contradicție cu normele și valorile europene. Atâta timp cât aceste lucruri nu se schimbă, nu va exista o colaborare”, a spus Sorin Grindeanu. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
aur
psd
george simion
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

V M   •   20 Iulie 2026   •   15:40

Dar tu dle Grindeanu cat ești de credibil? Când ați vrut să treceți guvernul Vestea voturile Aur erau bune, acum nu sunt bune. Și ce se mai laudă Neacșu cu voturile Aur. Nu sunt susținător Aur, dar terminați cu ipocrizia. Blamați guvernul Bolojan din care ați făcut parte, ați votat umăr la umăr toate reformele, iar acum vă dați nevinovați. Chiar depășiți limita. Iar acum în cârdășie cu sindicatele, faceți greve, etc. Dacă se vor pierde banii din PNRR veți fi principalii vinovați.

Gabriela Cecilia Souca   •   20 Iulie 2026   •   15:21

Grindeanu, spune nu in continuare, pana deveniti istorie ca si ceilalti! Eu nu inteleg nimic, "respecti votantii Aur si nu ai nimic cu ei, ba le ceri si intelegere asa dintr-o data, tocmai la acei votanti care timp de un an i-ati catalogat in multe feluri".., insa ai ce ai cu reprezentantii lor sau cu liderii acestora! Pai daca respecti votantii Aur, vezi ca trebuie sa respecti si liderii Aur, doar nu s-au plantat singuri in fruntea acelui partit! Domnule Grindeanu, dumneavoastra cum ati ajuns in fruntea PSD? Nu prin sustinerea oare a votantilor PSD care la nivel de organizatii locale au o voce , care voce ajunge din teritoriu in fruntea partidului, acolo unde doar "spuma" din randul acelui partid ajunge?!
Exact asa se intampla chiar si in randul unui partid "fara valori europene, " insa cu valori romanesti!!!!!!! O sa fiti istorie daca nu incepeti sa va uitati si catre romani, indiferent de culoarea politica, nu mai putem sa auzim aceleasi lozinci expirate, inventate

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Personalități politice
Citește mai multe din Personalități politice
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close