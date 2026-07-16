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Nicuşor Dan, explicație privind porecla sa „PeSeDan”

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 16 Iul 2026
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presedintele nicusor dan
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat dacă este PSD-ist sau nu, în contextul în care unii dintre foştii săi susţinători l-au poreclit "PeSeDan".

Iată ce a răspuns preşedintele. 

"Răspunsul este că am un mandat şi în exercitarea acestui mandat încerc să iau tot timpul cele mai bune decizii pentru România. Uneori, când iei cele mai bune decizii, nu trebuie să te uiţi doar la pasul 1. Se poate ca tentaţia pe care o la pasul 1 să fie nocivă la pasul 2, pasul 3. Ăsta este răspunsul meu", a spus preşedintele Nicuşor Dan. 

La finalul lunii iunie, Ludovic Orban, fostul consilier al lui Nicuşor dan, l-a acuzat pe preşedinte că a complotat cu PSD. 

"A complotat cu PSD și cu pesediștii din PNL să dărâme guvernul Bolojan și să facă praf coaliția de guvernare care oferea guvernului o majoritate parlamentarră sigură.

A acceptat complice asocierea PSD cu AUR la moțiunea de cenzură", a spus atunci Ludovic Orban.

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Comentarii (1)

X   •   16 Iulie 2026   •   18:59

Sică Mandolină , mai bine și_ar lua chitara și ar trage o cântare !

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