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Nicuşor Dan reafirmă sprijinul pentru Ucraina chiar de la Kiev

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 15 Iul 2026
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Vezi galeria foto nicusor dan volodimir zelenski2
Sursa: Nicuşor Dan X

Preşedintele Nicuşor Dan a fost la Kiev miercuri, la invitaţia lui Volodimir Zelenski.

"Am avut onoarea de a participa astăzi, la Kiev, la invitația președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la ceremonia dedicată Zilei Statalității Ucrainene. Cu această ocazie, am condamnat ferm instrumentalizarea periculoasă a istoriei de către Rusia și am reafirmat sprijinul nostru pentru frontierele recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei și pentru integritatea sa teritorială, precum și angajamentul nostru față de stabilitatea și securitatea sa pe termen lung.

 Numeroase comunități etnice, lingvistice și religioase au modelat identitatea Ucrainei de-a lungul istoriei, iar acestea reprezintă o parte integrantă a patrimoniului și moștenirii sale. Sărbătorind Statalitatea Ucrainei, confirmăm un adevăr fundamental: Ucraina a existat, Ucraina există și Ucraina va continua să existe.

În calitate de vecin, prieten adevărat și partener strategic al Ucrainei, România poate afirma cu deplină convingere că recunoașterea istoriei autentice a unei națiuni este esențială pentru demnitatea sa, pentru suveranitatea sa și pentru menținerea unei ordini internaționale stabile", a transmis Nicuşor Dan pe X.

Nicuşor Dan reafirmă sprijinul pentru Ucraina chiar de la Kiev

Sursa: Nicuşor Dan X 

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