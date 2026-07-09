Greva generală din sănătate se apropie. Cseke Attila explică de ce cererile SANITAS nu pot fi aprobate

Inquam Photos / George Călin (Rol Ilustrativ)

Greva generală anunțată de SANITAS rămâne în calendar, iar ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că principalele revendicări ale sindicaliștilor pot fi soluționate doar de un Guvern cu puteri depline, deoarece implică modificări legislative pe care actualul Executiv nu le poate adopta.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat joi că revendicările formulate de Federația SANITAS depășesc atribuțiile actualului Guvern, care funcționează cu mandat restrâns.

„Am avut o discuţie cu toate structurile sindicale acum câteva săptămâni. Am discutat şi cu colegii de la SANITAS. Sigur, este un drept constituţional al sindicatului de a începe demersurile, cu respectarea procedurilor legale. Ceea ce a depins de mine şi de Ministerul Sănătăţii în această perioadă s-a făcut. După cum aţi văzut, am dat drumul în circuitul de avizare şi la un memorandum pentru ocuparea a peste 7.600 de posturi vacante din sistemul medical. Solicitările pe care le are SANITAS, din punct de vedere tehnic şi constituţional, ţin de un Guvern plin. Dacă acele solicitări s-ar putea face... Hai să spunem că toate se pot face. Ele nu pot fi făcute de un Guvern cu mandat restrâns, cum avem astăzi”, a susţinut Cseke Attila.

Ministrul a explicat că revendicările sindicaliștilor presupun schimbări în legislație și în ordonanțe de urgență, măsuri care nu pot fi adoptate de actualul Executiv. Cseke Attila a precizat că a înaintat propuneri privind modificarea Legii salarizării, în special în ceea ce privește plata gărzilor din spitale.

„În ce mă priveşte, am făcut nişte propuneri la Legea salarizării care au venit în sprijinul sistemului sanitar, în principal legat de sporul pentru gărzi, pentru că aici au fost discuţii şi în discuţiile cu SANITAS, acestea au fost invocate. Noi am şi comunicat oficial că propunem modificarea legii, în aşa fel încât să se asigure un spor mai mare şi să putem să asigurăm la sfârşit de săptămână şi în timpul nopţii gărzile în spitale, pentru că aici, într-adevăr, ar fi un risc cu acel sport de 10%. Am făcut demersurile. Legea salarizării unitare ştiţi în ce stadiu este. Ne trebuie sesiune parlamentară, respectiv, poate mai important decât aceasta, un Guvern care să aibă o anumită majoritate, să poată să facă aceste legi”, a subliniat ministrul, potrivit Agerpres.

Șeful interimar al Ministerului Sănătății a amintit că instituția a trimis spre avizare un memorandum pentru ocuparea a peste 7.600 de posturi vacante din sistemul medical, măsură pe care o consideră un pas pentru sprijinirea unităților sanitare.

Când începe greva SANITAS

Consiliul Național al Federației SANITAS a decis, în ședința extraordinară de marți, declanșarea grevei generale împotriva politicilor economice și sociale ale Guvernului. Acțiunea va avea loc în întregul sector de negociere colectivă din sănătate și în toate unitățile sanitare afiliate.

Potrivit calendarului stabilit de sindicaliști, greva de avertisment este programată pentru data de 20 iulie, între orele 9:00 și 11:00, iar greva generală va începe pe 28 iulie.