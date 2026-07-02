Bugetul Sectorului 3, „ciopârțit” de Consiliul General. Reacția primarului Robert Negoiță / video

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În ciuda faptului că bugetul Sectorului 3 a scăzut de la an la an ca urmare a intervențiilor Guvernului și Consiliului General, primăria condusă de Robert Negoiță rămâne una performană care aduce „rezultate“.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la DC News, primarul Robert Negoiță a dezvăluit că, în ultimii ani, bugetul Sectorului 3 al Capitalei a fost pur și simplu „ciopârțit“. Chiar și așa, sectorul a rămas fanion în ceea ce privește dezvoltarea și bunele practici în administrație.

„În urma referendumului, Consiliul General al Capitalei ne-a tăiat vreo 100 de milioane de lei. Bani care s-au dus la alte sectoare, apropo de ticăloșenia referendumului. La cea mai mare comunitate din București, care e Sectorul 3, de vreo trei ani ni se tot taie din buget. Când Guvernul, când, anul acesta, iată, Consiliul General“, a spus primarul Robert Negoiță.

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„Lumea nu vă percepe ca fiind din PSD, ci vă percepe ca fiind primar. Dar, totuși, PSD-ul dumneavoastră era la putere. Acum nu mai este. De bună voie și nesiliți de nimeni ați ieșit și sunteți în Opoziție. Cum vă taie Consiliul General bani și îi distribuie la alte sectoare?“, a completat Bogdan Chirieac.

„Ne-au făcut destul de mult rău. De mai bine de trei ani ne-au ciopârțit bugetul. Nu că au luat așa puțin, ci de la 150-200 de milioane de lei în sus, în fiecare an. Nu sunt aici ca să mă plâng, dar, cu toate acestea, niște adevăruri și niște realități trebuie spuse“, a spus Robert Negoiță.

„Puteți să vorbiți fără probleme fiindcă aveți rezultate!“, a exclamat Bogdan Chirieac.

În noiembrie 2024, bucureștenii au votat „DA” la întrebarea dacă repartizarea impozitelor pe venit și a taxelor locale între Primăria Capitalei și sectoare să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București (CGMB). Această împărțire era stabilită anterior prin decizii la nivel guvernamental.

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