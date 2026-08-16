Steagul roșu, ignorat din nou pe litoral. Un turist a fost salvat de două ori de la înec / Un adolescent de 17 ani a murit / update / video

Steagul roșu, ignorat din nou pe litoral. Un turist a fost salvat de două ori de la înec, o fetiță a ajuns în larg / FOTO: colaj capturi video Facebook @Salvamar Eforie Nord

Un turist salvat de două ori de la înec și o fetiță de 13 ani recuperată din larg, după ce valurile și curenții au purtat-o departe de țărm. Ambele intervenții au avut loc la Eforie Nord, într-o zi în care steagul roșu era arborat și scăldatul era interzis. Un adolescent în vârstă de 17 ani a decedat, duminică, la Olimp.

UPDATE 19:10. Un adolescent de 17 ani a murit la Olimp

Un adolescent în vârstă de 17 ani a decedat, duminică, la Olimp, el fiind scos din mare de către un salvamar şi apoi supus manevrelor de resuscitare, însă fără rezultat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitaţi să intervină pentru salvarea a două persoane dispărute în mare în zona Faleza Olimp - Steaua de Mare.

La faţa locului s-au deplasat pompierii cu ambarcaţiunea de la Mangalia şi o maşină de stingere.

O victimă a fost scoasă din apă de către un salvamar, iar echipaj SAJ a început protocolul de resuscitare, însă fără rezultat.

„Persoana, sex masculin, 17 ani, a fost declarată decedată de echipajul SAJ”, a transmis ISU Dobrogea, conform Agerpres.

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ȘTIREA INIȚIALĂ:

Pe plaja Belona din Eforie Nord, un turist din Lehliu a reușit performanța nedorită de a transforma o zi la mare în două intervenții de salvare și, la final, într-o amendă de 1.000 de lei. Bărbatul a intrat în mare deși salvamarii au avertizat că scăldatul este interzis. Steagul roșu era arborat, valurile erau puternice, iar curenții făceau marea periculoasă. Avertismentele nu l-au convins.

Prima dată a ajuns în dificultate și a fost adus la mal de salvamari. După intervenție, povestea ar fi putut să se încheie aici. Turistul a ales însă să mai intre o dată în apă. A urmat aceeași problemă și o nouă intervenție. De această dată, după ce salvamarii i-au salvat din nou viața, polițiștii locali au intervenit și ei. Turistul a primit o amendă de 1.000 de lei.

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Salvamarii din Eforie Nord: „De două ori a intrat în mare, de două ori a ajuns în dificultate”

Reprezentanții Salvamar Eforie Nord au relatat incidentul pe Facebook și au explicat că marea era agitată, iar curenții erau puternici.

„Un turist din Lehliu pare că pur și simplu nu înțelege pericolul la care se expune atunci când intră în valuri, în ciuda avertismentelor noastre. Astăzi, pe plaja Belona, bărbatul a fost salvat de două ori de la înec. De două ori a intrat în mare, de două ori a ajuns în dificultate și a fost nevoie de intervenția salvamarilor. Vali și Cristi l-au adus, pe rând, la mal. Marea este agitată, iar curenții, puternici”, a transmis Salvamar Eforie Nord.

Mesajul salvamarilor readuce în discuție o regulă care, pe litoral, pare să necesite uneori mai multe explicații decât ar fi nevoie: atunci când steagul roșu este arborat, scăldatul este interzis. Nu este o sugestie pentru cei care vor să fie precauți și nici o recomandare care poate fi negociată în funcție de cât de mult ai așteptat concediul. Este un semnal de pericol.

În cazul turistului din Lehliu, două avertismente ale salvamarilor nu au fost suficiente. Două intervenții de salvare au fost însă urmate de o amendă.

O fată de 13 ani, salvată după ce valurile au purtat-o în larg cu tot cu colac

În aceeași zi, salvamarii din Eforie Nord au avut o altă intervenție. O adolescentă de 13 ani din Pitești a intrat în apă cu un colac și a fost purtată spre larg de valuri și curenți. Salvamarii au intervenit rapid cu un jet ski și au reușit să o aducă în siguranță la mal.

Potrivit informațiilor transmise de Salvamar Eforie Nord, fata se afla singură pe plajă în momentul incidentului. După salvare, echipele au luat legătura cu părinții acesteia și i-au anunțat imediat.

Și în acest caz, pe litoral era arborat steagul roșu. Salvamarii au atras atenția că oamenii nu trebuie să intre în mare atunci când condițiile sunt periculoase și nici să folosească saltele, colace sau alte obiecte gonflabile. Valurile și curenții le pot împinge rapid spre larg. Părinții trebuie să își supravegheze copiii în permanență atunci când se află pe plajă, mai ales în zilele în care marea este agitată și salvamarii avertizează asupra pericolului.

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De ce ignoră unii turiști steagul roșu și avertismentele salvamarilor

De ce ar intra cineva în mare după ce vede steagul roșu, aude avertismentul salvamarului și observă valurile? Iar după ce este salvat, de ce ar încerca din nou?

Psihologul Bogdan Cotigă a explicat pentru DC News că una dintre cauze poate ține de relația pe care oamenii o au cu autoritatea și de tendința de a pune dorința de moment înaintea unei reguli care le limitează comportamentul.

„În momentul în care noi avem un stat destul de slab, vorbim despre un stat care nu reușește să aibă o imagine pozitivă, să se poată impune cu reguli, pentru că, atâta vreme cât nu ai o imagine pozitivă în ochii unui om, este foarte dificil să vii cu reguli. Ori acele reguli sunt boicotate de oameni, ori pur și simplu nu ai legitimitate, de fapt, să impui reguli. Iar oamenii nu fac diferența între un salvamar și un polițist sau un politician. Mai ales în situațiile în care interesul personal, de grup, «suntem la mare, mergem în concediu», primează de obicei.

Adică el are un concediu limitat, în care se duce o săptămână, 10 zile pe litoral, în care vrea să bifeze niște activități. Printre care să înoate, să se simtă bine, să intre în apă când vrea, cum vrea și așa mai departe. În momentul în care autoritatea vine și spune «nu trebuie să faci asta», da, într-adevăr, omul poate ajunge într-o situație absurdă, încât să ignore faptul că e o dronă în apă, să ignore faptul că sunt valuri puternice, să ignore toate aceste lucruri, dar asta pe fondul acestui boicot la adresa autorității în general, care se întâmplă la noi”, explica joi psihologul pentru DC News.

Pentru un turist care și-a planificat vacanța și a așteptat luni întregi să ajungă la mare, interdicția poate fi percepută prin prisma a ceea ce pierde în acel moment. Câteva ore de plajă. O baie în mare. Planul de vacanță pe care îl avea în minte. În acel moment, avertismentul despre pericol poate ajunge pe locul doi. Apar și replicile cunoscute: „Am plătit”, „Am venit în concediu”, „Vrem să ne simțim bine”.

Pentru salvamari și autorități, situația are însă o miză: siguranța oamenilor.

„Nu cred că le pun în pericol viața”. Cum explică psihologul ignorarea pericolului

Situații similare au apărut și în alte zone de pe litoral. Turiștii au intrat în mare deși steagul roșu era arborat, iar polițiștii și jandarmii au fost nevoiți să intervină pentru a-i scoate din apă. Psihologul Bogdan Cotigă spune că explicația poate porni chiar de la modul în care oamenii percep riscul.

„Având în vedere faptul că sunt lucruri care le pun în pericol viața, de ce totuși ignoră avertismentele? Păi, nu cred că le pun în pericol viața. Despre asta e vorba”, spune specialistul.

În discuția cu DC News, Bogdan Cotigă a explicat că, pentru o parte dintre oameni, contează foarte mult și cine transmite avertismentul.

„Cred că mai important este faptul că nu au încredere în cel care le spune că nu e în regulă. Ideea este că, pentru o categorie de oameni, contează mai degrabă să ai greutate ca personaj, ca individ, ca emitent al unei reguli, decât regula în sine”, susține psihologul.

Două persoane pot primi același avertisment și pot reacționa complet diferit. Una poate înțelege imediat riscul și poate ieși din apă. Cealaltă poate contesta autoritatea celui care îi cere să respecte regula și, odată cu aceasta, poate pune sub semnul întrebării și pericolul.

„Adică ei au impresia, practic, că lor nu li se poate întâmpla nimic și că autoritățile vorbesc aiurea?” a întrebat Loredana Iriciuc, redactor DC News.

Răspunsul psihologului a fost: „Da, că avertismentul este aiuristic pentru că vine din partea unei autorități pe care ei o contestă, pe care ei o boicotează”.

În cazul de pe plaja Belona, intervenția salvamarilor a fost necesară de două ori. Marea nu și-a schimbat regulile între prima și a doua intrare în apă. Nici steagul roșu nu și-a schimbat semnificația. Turistul a primit însă, după două salvări, și un mesaj pe care l-a putut măsura foarte concret: o amendă de 1.000 de lei.

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