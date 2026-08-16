Noi drone depistate în România. Bogdan Chirieac spune că provocările se vor intensifica

Locuitorii județului Tulcea au fost alertați prin mesaj RO-ALERT. Foto: Pixabay

Noi drone au fost depistate în România duminică, 16 august. O dronă a fost doborâtă în judeţul Galaţi în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar duminică dimineaţă au fost găsite noi resturi în staţiunile de pe litoral.

Trei obiecte suspecte au fost descoperite, duminică dimineață, în zone diferite de pe litoralul românesc, în aceeași zi în care un avion F-18 spaniol a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României, în județul Galați.

Autoritățile au fost mobilizate, duminică dimineață, după apariția a trei obiecte suspecte, raportate în zone diferite de pe litoralul românesc.

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Analistul politic Bogdan Chirieac este convins că provocările Federaţiei Ruse vor continua şi că numărul de drone care vor intra în spaţiul românesc va creşte.

"Ele vor continua și se vor amplifica. Din această cauză, România trebuie să se preocupe de sisteme de apărare antiaeriană eficiente și din punct de vedere economic. În primul rând să fie eficiente în combaterea dronelor, fiindcă rușii se apropie de ceea ce doresc. Ce își doresc este tot litoralul ucrainean al Mării Negre, deci inclusiv Odesa și gurile Dunării. Asta a spus Putin că vrea de la bun început, încă de când a început războiul în februarie 2022, sunt declarațiile lui. Și vor încerca să ajungă în această zonă", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

Federaţia Rusă testează apărarea NATO

Bogdan Chirieac spune că intrarea dronelor ruseşti în spaţiul aerian românesc nu este accidentală, ci are un scop bine definit: testarea apărării NATO.

"Eu nu cred că toate pătrunderile rusești în România sunt accidentale. Sunt convins că au vrut să facă lucrul ăsta ca să testeze apărarea NATO, să testeze România, lucruri de genul ăsta. Dar sunt și multe care au intrat accidental. Și vor intra și mai multe. Am avut patru ani jumătate să ne pregătim, era evident că aici o să ajungem. Ucraina se luptă crâncen ca să-și apere țara. Sprijinul occidental, știți cât este: este doar european, e mult mai puțin american decât era înainte. În schimb, Rusia este bine alimentată de China", a mai punctat Bogdan Chirieac.

De ce nu vin aliaţii să ne monteze sisteme antidronă?

România este graniţă NATO şi unul dintre cei mai importanţi piloni ai Flancului Estic. În acest context, de ce nu vin aliaţii NATO să monteze, în România, sisteme antidronă?

"Pentru asta trebuie să le cerem! Trebuie să le cerem acest lucru, trebuie să vorbim. Când suntem membri, apărăm tot flancul estic. Să avem un guvern plin, un ministru al Apărării care poate să ceară și să se ducă să deschidă ușa. Și, iertați-mă, Europa ne-a pus la dispoziție 16 miliarde de euro: 12 miliarde pentru înarmare, 4 miliarde să facem și autostrăzi strategice, A7, A8. Deci ce să ne mai facă Europa?", a completat Bogdan Chirieac.