Dronă prăbușită în Tulcea, după alerta aeriană. Nu a putut fi detectată de MApN, dar locuitorii au filmat-o! VIDEO/ Bolojan, prima reacție - Update

Imagine cu rol ilustrativ. FOTO: Freepik

Cetățenii din municipiul Galați și cei din zona de nord a judeţului Tulcea au fost avertizați, vineri, prin mesaj RO-Alert, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. După scurt timp, MApN a anunțat că o dronă s-a prăbușit și a explodat în zona localității Luncavița, Tulcea.

UPDATE: Prim-ministrul Bolojan, declarații la Palatul Victoria despre incidentul cu dronă

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Palatul Victoria, că țara noastră „se poate aștepta” ca drone sau resturi de drone utilizate în războiul de la graniță să devieze și spre teritoriul României, după cel mai recent incident de la Luncavița.

„Războiul generat de Rusia împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone.

Este regretabil că avem astfel de situații, dar, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este o constantă, nu e doar în România. Vedem ce s-a întâmplat și în celelalte zone. Și dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate. Programul SAFE, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transporturi, se dovedește că a fost justă și necesară”, a declarat, vineri, Ilie Bolojan, care a precizat că nu are încă foarte multe detalii despre incident, întrucât s-a aflat în ședința de Guvern, urmată de conferința de presă de la Palatul Victoria.



UPDATE: O dronă a căzut în Tulcea, dar nu a putut fi detectată de MApN

Ministerul Apărării Naționale a fost informat astăzi cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina.

„Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică. Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale”, se arată în comunicatul MApN.

Precizăm că locul în care s-a prăbușit drona este zona Cetățuia, zona carierei, potrivit unui comunicat al ISU Tulcea.

O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona. MApN va reveni cu informații în funcție de evoluția situației.

Drona a fost filmată de locuitorii din Tulcea:

UPDATE: Alertă și pentru cetățenii din Tulcea

Și cetățenii din zona de nord a judeţului Tulcea au fost alertați, vineri, în jurul orei 11:48, privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe o durată estimată de 90 de minute. Alerta vine chiar în momentul în care în Tulcea începe Tulcea Fest, eveniment în care se sărbătoresc zilele municipiului Tulcea.

Vor fi manifestări dedicate eroilor marinari, dar şi concerte care vor avea loc pe faleza Ivan Patzaichin, ocrotitoarea marinarilor, Sfânta Maria, oferind de altfel prilej de sărbătoare şi celui mai estic oraş al Uniunii Europene care marchează Zilele oraşului Sulina.

Știre inițială

Cetățenii din municipiul Galați au primit, vineri, o alertă prin care sunt avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească și să respecte indicațiile de protecție civilă.

Multiple incidente cu drone în ultimele 24 de ore

În noaptea de miercuri spre joi, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național.

În cursul zilei de joi, 13 august, o dronă a fost observată de turiști în apropierea stabilopozilor din staţiunea Costineşti. Salvamarii au alertat autoritățile, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Poliției, Jandarmeriei, ISU, Gărzii de Coastă și SRI. Ulterior, o echipă de scafandri de luptă EOD a verificat obiectul, care a fost scos din apă și preluat de Garda de Coastă.

În cursul zilei de vineri, 14 august, un nou fragment de dronă a fost găsit pe o plajă din Costinești.

Caz misterios în județul Brăila

Tot astăzi, familia copilului din Brăila, lovit în timp ce mergea pe trotinetă de un obiect necunoscut, căzut din aer, a depus plângere penală şi se constituie parte civilă.

„Familia băiatului minor lovit din 'senin' de dronă (susţinem noi după audierea filmării) depune plângere penală şi se constituie parte civilă în procesul penal. Deşi bucata de posibilă dronă rămâne la faţa locului, în dosarul de urmărire penală nici urmă de planşe foto cu aceasta. Mai mult, se acuză şi o muşamalizare, fiindcă familiei nu i s-a spus nimic vreme de mai multe luni de zile, probabil în aşteptarea expirării termenului de 3 luni pentru plângerea prealabilă. De dată recentă, copilul acuză dureri de cap şi ameţeli, ca urmare a loviturii ce l-a ţinut în comă”, a anunţat, vineri, avocatul familiei, Adrian Cuculis.

Amintim că, pe 29 mai, un copil de 12 ani a fost lovit în cap de un obiect neidentificat, în timp ce se deplasa pe stradă cu o trotinetă electrică, în satul Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu din judeţul Brăila.

Conform imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere, băiatul se deplasează cu trotineta electrică pe stradă, iar la un moment dat este lovit în cap de un obiect rămas neidentificat, care cade de la înălţime. Copilul se dezechilibrează şi cade de pe trotinetă. Ulterior, a fost transportat la spital, unde fost internat mai multe zile.

În acest caz, Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, potrivit Agerpres.