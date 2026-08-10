Paradoxul parcărilor: Primăria Sector 6 nu are locuri pentru toți, Poliția Locală are amenzi. Problema, mult mai gravă decât pare

Departe de a vrea să ignor meritele actualei și fostei administrații a Sectorului 6 în ceea ce privește revitalizarea estetică și funcțională a sectorului...

Observ demararea unor proiecte urbanistice consistente – în special amenajarea parcurilor și reglementările stradale – a fost nu doar binevenită, ci și necesară. Cu toate acestea, dincolo de acestea, reprezentanți din Primăria Sectorului 6, se pare că nu înțeleg o realitate dureroasă, unde bunele intenții se izbesc violent de prea puțina „luare la pas” a sectorului.

În ceea ce privește realitatea socială, tensiunile dintre vecini ajung uneori la cote alarmante, alteori comice dar cu potențial tragic, culmea. Au fost destule cazuri în care s-a ajuns la reclamații pentru amenințări și injurii, cu atât mai mult cu cât unii proprietari de autoturisme încă ocupă abuziv locuri lângă care pun pancarte false cu „loc plătit” sau alte prescurtări. În fapt, nu este altceva decât o metodă de supraviețuire și chiar de abuz asupra celorlalți, în jungla urbană. Ca să nu mai vorbesc despre anumiți oameni care locuind la parterul blocurilor, consideră că tot ce este în imediata proximitate a ferestrelor lor le aparține de drept.

În privința realizării parcărilor de reședință, instituția este, în mod evident, depășită de situație.

Prin intermediul mai multor solicitări de presă, am adresat oficialilor primăriei o întrebare simplă, pe care mii de proprietari de autoturisme și-o pun zilnic: Unde ar trebui să parcheze cei care, deși au depus de mult timp cereri pentru atribuirea unui loc de reședință, nu au primit unul din cauza lipsei de spații amenajate? (Pentru că oriunde altundeva ar parca, ar fi ilegal).

Răspunsul clar a întârziat să apară. În schimb, a vorbit forța de constrângere. Poliția Locală Sector 6 se mândrește cu o eficiență statistică: într-un interval de doar trei săptămâni, au fost aplicate aproape 1.000 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea autovehiculelor pe așa-numitele „spații verzi”.

Realitatea din teren versus ficțiunea din procesele-verbale

Ghilimelele aplicate termenului de „spațiu verde” sunt necesare. Realitatea din teren este diferită în proporție de cel puțin 70% față de cea din rapoartele oficiale. Autoturismele nu sunt lăsate pe straturile de flori din parcuri, ci sunt parcate pe trotuare sau pe exteriorul unor garduri ce delimitează zonele exterioare ale blocurilor. Multe dintre aceste imobile beneficiază de grădini destul de generoase, iar lățimea unui autoturism este de 1,6 metri.

Adevărul ignorat de autorități este că, indiferent câte sancțiuni și avertismente se vor aplica, locatarii vor continua să își parcheze mașinile acolo. Nu din sfidare, ci dintr-o lipsă absolută de alternative.

Răspunsurile duale de la birouri: Cazul „Strada Moinești”

Lipsa de viziune unitară reiese, uneori, din modul în care funcționarii publici tratează propunerile venite de la cetățeni. Un exemplu de abordare duală rezidă din răspunsurile doamnei Florica Tatineanu, din cadrul Serviciului Comercial al Administrației Comerciale a Sectorului 6.

În prima instanță, când subsemnatul, în calitate de cetățean, am înaintat o propunere privind valorificarea locurilor de parcare de pe strada Moinești, reacția a fost una constructivă. Doamna Tatineanu a informat oficial că propunerea a fost trimisă spre analiză și avizare către Comisia Tehnică de Circulație. Acest demers s-a și materializat: pe strada Moinești au fost ulterior trasate și marcate locuri de parcare, deși, până la momentul redactării acestui articol, nu îmi este clar dacă ele au fost și atribuite efectiv locatarilor, dacă da, felicitări.

Absurdul apare însă la a doua solicitare. Când am revenit cu o propunere similară, repetată, de a se analiza valorificarea unui maidan din aceeași zonă Moinești – un teren de trecere fără nici cel mai mic potențial de spațiu verde –, răspunsul aceleiași doamne Tatineanu a părut un simplu „copy/paste” birocratic. Textul trimis explica sec condițiile generale în care se atribuie locurile de parcare, ignorând complet obiectul solicitării: posibilitatea de a amenaja acel maidan pentru a încasa bani la bugetul local din locuri de parcare legale. Asta în condițiile în care, în mod evident, pe acel teren viran oricum se parchează zilnic, la fel cum se parchează și se va parca pe exteriorul gardurilor ce înconjoară blocurile din zonă.

Programul de „ilegalitate” 8-16

Cea de-a treia situație a Sectorului 6 este felul în care Poliția Locală alege să acționeze din punct de vedere procedural. Instituția pare să aplice legea după un program de birou, transformând contravențiile într-o loterie absurdă. De pildă, acțiunile de amendare se concentrează masiv în intervalul orar 08:00 - 16:00. Logica pare să spună că, după ora 16:00, parcarea pe aceleași locuri nu mai este sancționabilă.

Poliția Locală acționează, în problema parcărilor care nu încurcă pe nimeni, la sesizare, devenind, uneori, instrumentul de răzbunare al unor vecini frustrați. În zona în care locuiesc, un locatar care a fost amendat în trecut a dezvoltat o fixație din a fotografia mașinile parcate în jur și a asalta Poliția Locală cu reclamații. Procedura polițiștilor sosiți la fața locului este ridicolă și pentru ei, care sunt nevoiți să o soluționeze.

Dacă proprietarul autoturismului și mașina „sunt acasă” se constată fapta și este amendat. În schimb, dacă proprietarul nu este acasă în acel moment, placat fiind cu mașina care, în rest, zilnic, este pusă în același loc, dar nu și în momentul în care vine echipajul, „reclamagiul” nu va avea satisfacție, pentru că nu s-a constatat ce a fotografiat el.

Din acest motiv, printre cei 939 de șoferi amendați în doar trei săptămâni, în luna aprilie (conform răspunsului oficial cu nr. 56994 din 15.04.2026, semnat de Directorul General Alexandru Dumitrana), cea mai mare parte sunt pur și simplu cei care au avut ghinionul de a fi găsiți la locul faptei.

Urmarea? Un locatar care lucrează în ture de noapte și are mașina parcată ziua în fața blocului va fi sancționat sistematic în baza reclamațiilor unui vecin neprietenos. În schimb, un alt locatar care folosește mașina ziua pentru a merge la serviciu și o parchează exact în același loc noaptea, scapă neatins, pentru că echipajele nu vin în afara intervalului 8-16, ceea ce este foarte bine. Bine ar fi să nu vină nici în intervalul 8-16 pentru astfel de cazuri, pentru că sunt alte probleme, infinit mai mari, cum ar fi, de exemplu, problema deșeurilor și altele...

Avertismente hilare într-o fundătură

O dovadă în plus a acțiunilor făcute „la normă”, s-a petrecut zilele trecute. Într-o fundătură din aceeași zonă Moinești (Mai exact Blocul 10, de pe strada Murguța), polițiștii locali au aplicat (a nu știu câta oară!) avertismente sub ștergătoarele mașinilor lăsate pe exteriorul gardurilor, motivând textual că acestea „îngreunează fluiditatea traficului”. Să invoci blocarea traficului într-o stradă înfundată, unde nu există trafic de tranzit, este de-a ciudat. Acest exces de zel devine revoltător în contextul realității din sector, unde pe marile artere zac de luni de zile mașini cu adevărat abandonate sau depozitate (având ITP valabil și unele și asigurare), pentru care, până recent, administrația ridica neputincioasă din umeri din cauza lipsei de pârghii legislative clare.

Soluții de bun-simț ignorate de administrație

Pentru ca eforturile de modernizare ale Primăriei Sectorului 6 să fie cu adevărat apreciate până la capăt, instituția trebuie să coboare din birouri în teren și să diferențieze abuzul de stricta necesitate. O serie de măsuri provizorii ar putea debloca criza:

Sancționarea „depozitelor de mașini”: Verificarea proprietarilor care dețin un număr mai mare de un autovehicul per gospodărie și care ocupă abuziv domeniul public, transformând împrejurimile blocurilor în parcuri auto personale. Știu că s-au făcut evaluări în acest sens, chiar fostul primar a anunțat, dar n-am fost anunțați care sunt măsurile și cum ar trebui să crească progresiv taxele pentru gospodăriile care dețin 3-4 autovehicule.



Rumeno invidioso!

De pildă, în aceeași zonă, o singură familie deține trei autoturisme și două motociclete. Ca un fapt amuzant, după ce am expus situația pe Tik-tok într-o zi, un conațional plecat de ceva ani în Italia, m-a scris un comentariu de neuitat, în româna pe care și-o mai amintea: „Rumeno invidioso!”

Diferențierea bunei-credințe: Verificarea în baza de date dacă mașina parcată are deja depusă o cerere activă de atribuire a unui loc de parcare de reședință (și nu deține deja un alt loc). Șoferii care vor să plătească, dar nu au cui, nu trebuie tratați la fel ca cei care refuză deliberat regulile.

Cartografierea reală a micro-zonelor: Trimiterea unor echipe mixte în teren care să identifice fiecare maidan, fiecare ungher nefolosit sau spațiu mort dintre blocuri ce poate fi asfaltat, marcat și valorificat financiar, transformând haosul vizual în locuri de parcare generatoare de venituri la bugetul local. Asta fără să afectăm întreg spațiul verde, care fie vorba între noi, este preajma foarte multor blocuri lăsat de izbeliște. Apropo, asociațiile de proprietari nu pot fi sancționate sau implicate în această răspundere a îngrijirii spațiilor verzi de lângă blocuri? N-ar trebui oare, cu mic cu mare să punem osul la treabă și nu să așteptăm?

N-ar fi oare momentul să ne gândim și la parcări supraetajate?

Ref. cerere nr. 80432/26.05.2026, Primăria Sectorului 6 a oferit un răspuns mai lung, care sintetizat sună cam așa: „Primăria Sectorului 6 modernizează infrastructura urbană prin extinderea locurilor de parcare în zone precum Microzonele 10 și 19, implementarea de sensuri unice pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea de parcări publice cu plată pe Strada Preciziei. În anul 2026 au fost finalizate mai multe locuri de parcare, în timp ce parcări supraterane automatizate sunt în studiu de fezabilitate, toate locurile vacante fiind reatribuite transparent prin platforma digitală parcarile.adps6.ro, cu monitorizarea strictă a respectării reglementărilor în vigoare. Pentru mai multe informații, accesați site-ul oficial al primarie6.ro.”