De ce copiii nu mai au răbdare să citească și cum îi facem să iubească lectura: Recomandarea prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară / video

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară a explicat de ce lectura a devenit o provocare pentru mulți copii și cum pot fi aceștia încurajați să redescopere plăcerea cititului.

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de copii în relația cu lectura și a explicat că aceștia sunt obișnuiți cu recompense rapide, ceea ce le reduce răbdarea și curiozitatea de a citi.

„De ce e privită lectura astăzi, de mulți copii, ca o corvoadă? Cum facem să-i convingem că nu trebuie să fie un chin, ci o plăcere, cum făceau alți elevi acum 1000 de ani, când abia așteptau să termine temele și să citească. Citeam Cireșarii, o altă carte pe care generația mea a citit-o cu pasiune, cu nesaț, fiecare volum de mai multe ori. Astăzi, copiii privesc lectura ca pe o sarcină dificilă, impusă. Cum îi convingem că este o activitate minunată? Este imersiunea într-un univers de întâmplări, un univers fabulos, o evaziune din lumea în care uneori ne plictisim”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„E greu pentru că sistemul de motivare merge în altă direcție atunci când ar trebui să citim. E dificil pentru că noi vrem descărcări rapide de dopamină. De fapt, dopamina se descarcă nu în momentul în care avem rezultatul și recompensa, ci înainte. Acum, la jocuri se descarcă foarte repede, avem foarte repede recompense și primind de-a gata multe lucruri, din păcate, nu mai avem atât de multă curiozitate să stăm acolo 30 de pagini ca să ni se întâmple ceva bun”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

VEZI ȘI: Inteligența artificială schimbă regulile în universități. Prof. univ. dr. Marian Preda propune o nouă abordare a evaluării studenților / video

Mai puțină presiune, mai multă plăcere de a învăța

Prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară a explicat că este important un echilibru între utilizarea telefonului și calculatorului și activitățile educative. Potrivit acesteia, în vacanță, învățarea ar trebui să fie mai relaxată și mai jucăușă, astfel încât copiii să găsească și plăcere, nu doar efort.

„E de vină și acest instrument?”, a întrebat Sorin Ivan, arătând telefonul mobil.

„Este foarte de vină. Dacă vrem să dezvoltăm un copil multilateral e bine să mai dezvoltăm și sisteme alternative de funcționare, să echilibrăm”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară.

Profesoara a explicat că două ore de lectură pe zi în vacanță pot fi prea mult pentru copii, iar activitățile educative ar trebui să fie mai plăcute.

„Să echilibrăm accesul: ai voie și la telefon, ai voie și la calculator, dar trebuie să-ți dedici măcar două ore lecturii”, a spus Sorin Ivan.

„S-ar putea să fie chiar mult două ore, dar trebuie să fie totul playful (n.r. jucăuș). Adică avem datorie în timpul școlii și responsabilitate mai multă, avem un pic de responsabilitate, că avem caiete de vacanță și unele chiar au multe pagini, dar, dacă tot e vacanță, să schimbăm modul în care ne dezvoltăm, să fie mai jucăuș, să putem să extragem și plăcere, nu doar durere. Adică nu doar învățare forțată și cu efort în vacanță”, a spus prof. univ. dr. habil. Georgeta Pânișoară la emisiunea DC Edu, de pe DC News și DC News TV.

Video: