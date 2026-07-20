Titularizare - Peste 37.000 de candidați la concursul de marți

37.385 de candidați pot participa, marți, la proba scrisă organizată în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării transmis luni Agerpres, 7.510 dintre candidați sunt absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă.

Titularizarea constă în susținerea unei inspecții speciale la clasă sau a unei probe practice și, ulterior, a probei scrise.

Proba de marți se desfășoară începând cu ora 9:00, în 117 de centre de concurs din 41 de județe și din București.

Inițial, s-au înscris peste 41.600 de candidați, dintre care peste 8.600 de absolvenți ai studiilor liceale pedagogice, postliceale, universitare de licență, de masterat sau ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic din promoția curentă. În perioada de înscriere, candidații au avut posibilitatea de a depune/transmite dosare de înscriere în mai multe județe, a precizat MEC.

Repartizarea celor 112 discipline de concurs pentru fiecare centru în parte este disponibilă pe site-urile Inspectoratelor școlare.

Metodologia de examen

Durata probei scrise este de patru ore și poate fi prelungită cu una-două ore în anumite situații speciale - pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere ori în situația în care susținerea acesteia implică dictarea conținutului de către un candidat cu anumite deficiențe către un profesor asistent de altă specialitate decât cea la care se desfășoară proba respectivă.

În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective, cu informarea Ministerului Educației și Cercetării. Au fost transmise informări din 16 județe și în București în care s-au prezentat astfel de situații speciale pentru 44 de candidați.

În cadrul concursului sunt testate cunoștințele de specialitate și didactica specialității, în baza unor programe specifice, aprobate prin ordin al ministrului.

Subiectele pentru cele 112 discipline, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și vor fi publicate în cursul zilei de marți, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro.

Discipliunele la care sunt înscriși candidații

Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru susținerea probei scrise la disciplina specifică pentru învățământul preșcolar cu predare în limba română - peste 8.500 de candidați; disciplina specifică pentru învățământul primar cu predare în limba română - peste 6.300 de candidați; educație fizică și sport - profesori - peste 3.400 de candidați; limba și literatura română - peste 2.250 de candidați; psihopedagogie specială - peste 2.000 de candidați.

Lucrările scrise vor fi evaluate digitalizat în centre constituite la nivel național pe discipline.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate, pe 28 iulie, la sediile Inspectoratelor școlare și pe site-ul dedicat. Contestațiile se depun la sediile Inspectoratelor școlare sau prin mijloace electronice la adresele comunicate public de fiecare inspectorat școlar pe 28 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, și pe 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediile Inspectoratelor școlare județene și online în data de 4 august.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de Inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.

Organizarea și desfășurarea probei scrise sunt asigurate de Inspectoratele școlare, prin Comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului, iar coordonarea metodologică revine Ministerului Educației și Cercetării.

Sălile de multiplicare a subiectelor, sălile de concurs și sălile în care își desfășoară activitatea comisiile de concurs, comisiile de evaluare a lucrărilor scrise și comisiile de soluționare a contestațiilor la proba scrisă sunt dotate cu camere de supraveghere audio-video.

În ziua în care se desfășoară proba scrisă, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziția celor interesați, între orele 8:00 - 16:00, linia TELVERDE 0800 801 100 pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind organizarea sau desfășurarea acesteia.