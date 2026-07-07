Harta rezultatelor la bacalaureat 2026: Județele cu cea mai bună promovabilitate și unde s-au obținut cele mai multe note de 10

Bacalaureat 2026. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost publicate marți, 7 iulie, iar datele arată o ușoară creștere a ratei de promovare față de anul trecut. În același timp, harta performanțelor evidențiază județele în care s-au obținut cele mai multe medii de 10 și disciplinele la care elevii au reușit cele mai multe note maxime. Bucureștiul conduce clasamentul mediilor de 10, în timp ce Matematica și Logica și argumentarea rămân probele la care s-au înregistrat cele mai multe rezultate de nota 10.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, rata de promovare înainte de contestații este de 74,8% pentru toate promoțiile. În sesiunea din 2025, procentul a fost de 74,3%, ceea ce înseamnă o creștere de 0,5 puncte procentuale.

Din cei 130.854 de candidați înscriși la examen, 126.169 au fost prezenți la probele scrise. Au promovat 94.345 de absolvenți, dintre care 90.263 provin din promoția curentă, iar 4.082 sunt din promoțiile anterioare.

Rezultatele bacalaureatului din 2026 sunt mai bune în cazul elevilor care au terminat liceul în acest an. Pentru promoția 2026, rata de promovare a ajuns la 79,7%, în timp ce pentru absolvenții din seriile anterioare procentul este de 31,7%.

Totodată, 4.685 de candidați nu s-au prezentat la examen, iar 67 au fost eliminați.

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Harta mediilor de 10. Bucureștiul ocupă primul loc

În această sesiune, 45 de candidați au obținut media generală 10 la Bacalaureat, după ce au luat nota maximă la toate probele scrise. Datele includ și rezultatele din sesiunile speciale dedicate olimpicilor. În statistica sesiunii principale apar 44 de medii de 10.

Capitala se află pe primul loc la nivel național, cu 12 candidați care au încheiat examenul cu media maximă.

Clasamentul arată astfel:

București, 12 medii de 10.

Cluj, 4 medii de 10.

Iași, 3 medii de 10.

Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj, câte 2 medii de 10.

Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt, câte o medie de 10.

Raportul Ministerului Educației arată că dintre cei 45 de candidați cu media 10, 38 sunt fete, iar 7 sunt băieți.

Cele mai multe note de 10 au fost la Matematică și Logică

Analiza rezultatelor pe discipline arată că elevii au obținut cele mai multe note maxime la Matematică și la disciplina Logică și argumentare.

La proba obligatorie a profilului au fost acordate 3.548 de note de 10. Dintre acestea:

2.289 la Matematică.

1.259 la Istorie.

La proba la alegere a profilului și specializării au fost acordate 3.158 de note de 10. Cele mai multe au fost obținute la:

Logică și argumentare, 848.

Biologie, 679.

Chimie, 531.

Informatică, 447.

Geografie, 345.

Fizică, 287.

La Economie au fost acordate 6 note de 10, la Psihologie 9, la Sociologie 4, iar la Filosofie 2.

Câte note de 10 au fost la Limba română și la Limba maternă

La proba scrisă de Limba și literatura română au fost înregistrate 454 de note de 10.

La Limba și literatura maternă au fost acordate 34 de note maxime. Dintre acestea, 27 au fost la Limba maghiară, 5 la Limba germană, iar câte una la Limba sârbă și Limba slovacă.

Cum se compară Bacalaureatul 2026 cu anii anteriori

Numărul mediilor de 10 a crescut față de anul trecut, însă rămâne printre cele mai reduse din ultimul deceniu.

Evoluția mediilor maxime arată astfel:

2026, 45 de medii de 10.

2025, 33.

2024, 59.

2023, 78.

2022, 222.

Recordul ultimilor ani rămâne cel din 2020, când 308 candidați au încheiat examenul cu media 10. Urmează anul 2019, cu 225 de medii maxime, și 2022, cu 222.

Comparativ cu 2025, sesiunea din acest an aduce mai multe medii de 10 și o rată de promovare ușor mai ridicată. Totuși, performanțele de vârf rămân rare, iar rezultatele din 2026 sunt încă mult sub nivelurile înregistrate în perioada 2019, 2020 sau 2022.

Rezultatele publicate pe 7 iulie reprezintă prima afișare a notelor. După soluționarea contestațiilor, atât rata de promovare, cât și numărul mediilor de 10 pot suferi modificări.