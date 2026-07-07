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Moartea cântăreței Lauren Bennett, la 37 de ani, învăluită în mister. Cauza decesului, ținută secretă

Andrei Itu Autor: Andrei Itu
Data publicării: 07 Iul 2026
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Lumanare
Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Cântăreaţa britanică Lauren Bennett, celebră din trupele Paradiso Girls şi G.R.L., dar şi pentru o colaborare la hitul din anul 2011 al formaţiei americane LMFAO, "Party Rock Anthem", a murit la vârsta de 37 de ani.

Cântăreaţa britanică Lauren Bennett, celebră din trupele Paradiso Girls şi G.R.L., dar şi pentru o colaborare la hitul din anul 2011 al formaţiei americane LMFAO, "Party Rock Anthem", a murit la vârsta de 37 de ani, transmit EFE şi Variety.

Mesaje de condoleanțe din partea colegelor din G.R.L

Moartea lui Lauren Bennett a fost anunţat de colegele sale din G.R.L., formaţie muzicală înfiinţată în anul 2013, printr-un comunicat comun publicat pe Instagram.

"Inimile noastre sunt frânte şi nu putem exprima în cuvinte cât de mult a însemnat ea pentru noi", a scris trupa, alcătuită din Natasha Slayton, Emmalyn Estrada şi Paula van Oppen.

"Vom preţui mereu dragostea, râsetele şi nenumăratele amintiri pe care ni le-a dăruit. Spiritul ei minunat a influenţat multe vieţi, iar noi o vom purta profund în suflet şi o vom iubi pentru totdeauna", au menționat fostele sale colege de trupă.

Cauza morții cântăreței Laura Bennet nu a fost dezvăluită

Cauza decesului cântăreţei britanice nu a fost dezvăluită. Ea şi-a început cariera muzicală ca membră a formaţiei Paradiso Girls, grup format de Robin Antin, fondatoarea Pussycat Dolls, potrivit Variety.

Cvintetul a făcut senzaţie în anul 2009 odată cu lansarea single-ului de debut "Patron Tequila", alături de Eve şi Lil' Jon, melodie care a ajuns pe locul trei în clasamentul Billboard Dance Club Songs. Grupul s-a destrămat un an mai târziu.

Lauren Bennett a colaborat la hitul lui Pitbull din anul 2014, "Wild Wild Love"

Lauren Bennett s-a alăturat grupului G.R.L., ce a colaborat la hitul lui Pitbull din anul 2014, "Wild Wild Love", şi a lansat EP-ul de debut omonim în acelaşi an. De pe acel album s-a remarcat single-ul "Ugly Heart", care a intrat în top 20 în Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă şi alte state.

Laura Bennett s-a născut în Meopham, Kent. Ea a participat la câteva concursuri muzicale, ajungând în finala popularului "X Factor". Apoi, a devenit membră a noii formaţii Paradiso Girls şi s-a mutat la Los Angeles la 17 ani. După desfiinţarea grupului, Bennett a făcut parte din G.R.L.. Grupul s-a desfiinţat în anul 2014, după moartea uneia dintre membre Simone Battle, însă s-a reformat în formula de trio, alături de Bennett, în anul 2016, notează Agerpres.

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